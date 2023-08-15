Выросло число жертв взрыва на заправке в Махачкале

15 августа 2023, 00:29

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В результате взрыва на заправке на севере Махачкалы погибли шесть человек, не менее 35 пострадали. Раненые из ближайшей к месту взрыва больницы перевезены в республиканские медцентры.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале прогремел взрыв на АЗС на трассе Махачкала-Астрахань, погибли три человека, десять пострадали. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали от взрывов и пожаров на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к гибели людей. После каждого инцидента власти заявляли о намерении решить проблему: надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

При взрыве и пожаре погибли шесть человек, пострадали 35, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на дагестанский центр медицины катастроф. В Telegram-канале ведомства на 00.15 мск 15 августа не содержится этой информации.

По данным на 23.25 мск 14 августа, погибли пять человек, среди погибших один ребенок. Пострадали еще 15 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее проинформировало, что на 22.40 14 августа мск было известно о пятерых погибших и 10 пострадавших.

"Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных республиканских клиник. В медучреждениях имеется необходимое количества коек для лечения пострадавших, все нужные медикаменты.

Препараты крови также имеются в достатке, Республиканская станция переливания крови обеспечивает стационары в полной мере", - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что сотрудники республиканской станции переливания крови продолжают принимать доноров, однако попросило перенести сдачу крови на утро 15 августа. Ранее прийти местных жителей для сдачи крови в Новолакскую больницу, куда были доставлены пострадавшие после взрыва призвала мэрия Махачкалы в своем Telegram-канале.

В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана в своем Telegram-канале вечером 14 августа.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Черновик" вечером 14 августа, во время пожара продолжают звучать взрывы - так с интервалом в пять секунд прозвучали два взрыва. На месте находится полиция.

Мэрия Махачкалы сообщила, что подача газа в прилегающий микрорайон, который относится к территории Кумторкалинского района, прекращена из-за опасности возгорания.

На место взрыва и пожара приехали госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат парламенте Дагестана Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители структурных подразделений мэрии, указано в сообщениях в Telegram-канале мэрии, опубликованных вечером 14 августа.

"Кавказский узел" также писал, что на автозаправках в Дагестане выявлены нарушения пожарной безопасности наряду с продажей некачественного топлива, заявило в ноябре 2022 года Минэнерго республики по итогам проверки Росстандарта. Пользователи Telegram призвали обнародовать список таких АЗС.

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