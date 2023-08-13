13 августа 2023, 23:42

Полиция отчиталась о восстановлении порядка на трассе в Дагестане

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Требующие восстановить подачу воды жители Карамана-2 покинули федеральную трассу, движение возобновлено, сообщило МВД по республике.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня вечером жители Дагестана перекрыли федеральную трассу из-за проблем с водой. На акцию протеста вышли жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето

Более 50 сотрудников полиции были привлечены для обеспечения общественного порядка в Кумторкалинском районе республики, движение на перекрытом ранее участке 470-го километра ФАД "Астрахань-Махачкала" восстановлено, сообщило МВД по Дагестану на официальном телеграм-канале ведомства.

30 сотрудников полиции регулируют автомобильное движения на протяжении 2-х километров для сокращения образовавшейся пробки.

Всего, по данным полиции, для перекрытия автодороги в общей сложности собралось порядка 200 человек. В ходе общения с гражданами конфликт удалось погасить.

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Примечание:

"Руководство "Дагэнерго" сменилось после протестов махачкалинцев", "Махачкалинцы раскритиковали работу энергетиков", "Возобновлена подача электричества жителям Каспийска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 августа 2023, 22:43

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