Полиция отчиталась о восстановлении порядка на трассе в Дагестане

13 августа 2023, 23:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Требующие восстановить подачу воды жители Карамана-2 покинули федеральную трассу, движение возобновлено, сообщило МВД по республике.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня вечером жители Дагестана перекрыли федеральную трассу из-за проблем с водой. На акцию протеста вышли жители поселка Караман-2, в котором воды не было все лето

Более 50 сотрудников полиции были привлечены для обеспечения общественного порядка в Кумторкалинском районе республики, движение на перекрытом ранее участке 470-го километра ФАД "Астрахань-Махачкала" восстановлено, сообщило МВД по Дагестану на официальном телеграм-канале ведомства.

30 сотрудников полиции регулируют автомобильное движения на протяжении 2-х километров для сокращения образовавшейся пробки.

Всего, по данным полиции, для перекрытия автодороги в общей сложности собралось порядка 200 человек. В ходе общения с гражданами конфликт удалось погасить.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.