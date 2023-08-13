13 августа 2023, 18:17

14 политических сил претендуют на участие в выборах в Совет старейшин Еревана

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Документы для участия в выборах в Совет старейшин Еревана подали 13 партий и один политический блок, сообщили в избиркоме Армении.

Сегодня в 18.00 (17.00 мск) завершился прием документов на участие в выборах в Совет старейшин Еревана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Армении Седа Гукасян.

По ее словам, заявку на участие в выборах подали 13 партий (Европейская партия, «Демократическая консолидация», «Гражданский договор», «Во имя социальной справедливости», «Сила отчизны», «Голос общества», «Национальный прогресс», «Победа», «Страна жизни», «Республика», «Объединенная Армения», «Справедливая Армения», «Просвещенная Армения»), а также блок «Мать Армения», в который вошли партия «Страна абрикосовая» и «Интеллектуальная Армения».

"Регистрация политических сил продолжится до 18 августа. Предвыборные списки будут опубликованы в трехдневный срок до 21 августа. Предвыборная кампания стартует 23 августа и продлится до 15 сентября. 16 сентября, накануне голосования, как и 17 сентября, в день голосования, какая-либо агитация запрещена законом", - сказала представитель ЦИК.

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Примечание:

"Совет старейшин Еревана не смог избрать мэра", "Армянские аналитики обсудили основания для отставки мэра Еревана", "Фракция "Мой шаг" объяснила свои претензии к мэру Еревана".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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