Волгоградец заподозрен в финансировании терроризма

11 августа 2023, 22:30

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Житель Волгограда задержан по подозрению в перечислении денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* и арестован на два месяца, отчиталась ФСБ.

Суд в Волгограде арестовал на два месяца жителя Волгограда, обвиняемого в пособничестве организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности ( часть 1.1 статьи 205.1 УК России) сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Волгоградской области.

"Установлено, что 41-летний мужчина перечислил денежные средства члену международной террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"* для приобретения амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости. <…> Центральным районным судом Волгограда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что житель Волгограда Максим Митин, признанный виновным в финансировании террористической организации "Хайят Тахри Аш-Шам"*, приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

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