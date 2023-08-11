11 августа 2023, 10:42

В Армении погиб солдат

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Военнослужащий Жора Карапетян получил смертельное ранение, начато расследование гибели солдата, сообщило оборонное ведомство Армении.

О гибели военнослужащего корреспонденту «Кавказского узла» сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны Армении. По словам представителя ведомства, инцидент произошел накануне.

«Военнослужащий Жора Карапетян получил смертельное ранение. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь солдата не удалось. По факту гибели солдата начато расследование», - сказал сотрудник пресс-службы.

"Кавказский узел" также сообщал, что в феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Главной причиной убийств в армии является атмосфера безнаказанности, считает руководитель общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

Большинство инцидентов с солдатами происходят после их возвращения в часть из отпуска, обратил внимание глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "После возвращения из отпуска солдаты отказывались платить "налог". Подобные происшествия имеют место годами", – сказал он. Правозащитник возложил вину на Минобороны и Генштаб армии, которые, по его мнению, не прилагают должных усилий для искоренения неуставных отношений.

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Примечание:

"Правозащитники раскритиковали Минюст Армении за высокую смертность в тюрьмах", "Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе", "Солдат погиб в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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