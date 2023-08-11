11 августа 2023, 02:58

Гуманитарный груз из Франции ожидает пропуска в Нагорный Карабах

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Грузовик с французской гуманитарной помощью включен в колонну других машин с товарами, стоящих в Корнидзоре, сообщил представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. 

Как писал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра. Грузовик с гуманитарной помощью из Франции 9 августа прибыл в Корнидзор, где еще 21 фура с продуктами и предметами первой необходимости ожидает пропуска в Нагорный Карабах.

Командир добровольческого отряда "Крестоносцы", полковник в запасе Саркис Погосян заявил 8 августа, что ветераны карабахской войны готовы сами разблокировать Лачинский коридор. Сегодня около 150 участников карабахской войны прибыло в Корнидзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Степанакерт. Армянские силовики преградили дорогу отряду, заявил один из участников акции.

В ожидании пропуска в Нагорный Карабах в Корнидзоре стоят 22 фуры с гуманитарным грузом, в их числе и грузовик с французской гуманитарной помощью, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в регионе Вардан Саркисян.

По его словам, грузовики оснащены необходимой системой охлаждения, чтобы товары не испортились. «В частности, это касается медикаментов», - отметил он.

Саркисян добавил, что уманитарную помощь из Франции выделили девять муниципалитетов: Париж, Иль-де-Франс, Овернь, Рона-Альпы, О-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Новая Окситания, Долина Луары и Гранд-Эст.

«Гуманитарная помощь из Франции включена в гуманитарный колонну, как и остальные грузы», - пояснил представитель рабочей группы, не раскрывая детали закупки груза из Франции и логистики.

Информацией, предпринимали ли французские отправители груза попытку согласовать проезд машины с российской или азербайджанской стороной, Саркисян не располагает.

В репортаже Общественного телевидения Армении на фуре с прицепом, груженной гуманитарной помощью из Франции, видны армянские номерные знаки.

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Примечание:

"Первый прокурор Международного суда назвал геноцидом блокаду Нагорного Карабаха", "Баку отверг претензии экспертов ООН по поводу Лачинского коридора", "Сельчане обстреляны в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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