Град. Фото: t.me/chp_mostovskoe

10 августа 2023, 14:13

Власти анонсировали выплаты пострадавшим от града жителям Мостовского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти приступили к подсчету ущерба в Мостовском районе Кубани, пообещав компенсации жителям, чьи дома повреждены в результате града.

Крупный град диаметром 5 см вечером 9 августа выпал в Псебае, Андрюках и Губской, он повредил кровли жилых домов и социальных объектов

Сегодня там приступят к работе оценочные комиссии, сообщил глава Мостовского района Сергей Ласунов. "В Псебае, Андрюках и Губской прошел град. Всем, у кого есть повреждения, просьба обращаться по номеру 112, а также: 6-14-60 (Псебай); 6-25-43 (Андрюки); 6-62-60 (Губская)", - написал Ласунов в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей Псебая и Андрюков по возможности находиться дома. "Компенсационные выплаты коснуться только жилых домов", - уточнил Ласунов.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 августа град размером с яблоко прошел в Апшеронском районе Кубани. Пострадали не менее 236 домовладений.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Мостовской без осадков, температура воздуха составляет +32 градуса, скорость ветра - 2 метра  в секунду. В ночь на 11 августа осадков также не ожидается, температура понизится до +20, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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