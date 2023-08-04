Дома жителей Апшеронского района повреждены градом

04 августа 2023, 10:48

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Не менее 236 домовладений пострадали в результате града размером с яблоко в одном из поселений Краснодарского края, там введен режим ЧС.

Дождь с крупным градом прошел 3 августа в Апшеронском районе, эпицентр пришелся на село Черниговское. Из этого села стали поступать звонки жителей с жалобами на повреждения домов и автомобилей.

По состоянию на 20:00 мск 3 августа, пострадало 236 домовладений. Сегодня на заседании штаба по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о введении локального ЧС на территории Черниговского сельского поселения, сообщается в Telegram-канале администрации района.

На территории села Черниговское повреждены также соцучреждения - школы и здания администрации сельского поселения. Специалисты проводят обследование поврежденных домов, организована работа 20 комиссий. По предварительной информации, пострадавших нет, пишет со ссылкой на краевое управление МЧС ТАСС.

Жители района поделились фотографиями последствий града в Сети. На одной из них показаны размеры града - небольшое яблоко. Для сравнения автор фото положил рядом с градиной яблоко и зажигалку. Также показаны дыры на крышах и пробитые потолки в домах.

"В селе Черниговском прошел дождь с градом размером с яблоко. Он повредил крыши, покрытые шифером, и пластиковые навесы, также пострадали стоящие на улице машины, а в здании местной администрации обрушился потолок", - сказано в описании к фотографиям, опубликованным на сайте местного информагентства "93.ru".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Апшеронске без осадков, температура воздуха составляет +31, скорость ветра - 3 метра в секунду. В ночь на 5 августа осадков также не ожидается, температура понизится до +18, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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