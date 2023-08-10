Волгоградец из бригады ЛНР потребовал медпомощи и выплат через суд

10 августа 2023, 05:08

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Житель Волгограда Тлеген Ислямгалиев отправился добровольцем в бригаду ЛНР и был травмирован в зоне боевых действий, но госпиталь в Волгограде отказался его оперировать. Ислямгалиев требует операции и боевых выплат, которые он не получил, сообщил его юрист Николай Луценко.

В Волгоградском гарнизонном военном суде 9 августа состоялось слушание по иску Тлегена Ислямгалиева. Военнослужащий бригады ЛНР в конце июля обратился в суд, чтобы добиться операции в военном госпитале министерства обороны РФ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ответчиком в деле выступает госпиталь Минобороны, заинтересованным лицом – воинская часть, к которой был приписан добровольцем Ислямгалиев. На КПП воинской части, где располагается гарнизонный суд, корреспонденту «Кавказского узла» было отказано в пропуске на заседание со ссылкой на статус "иностранного агента".

Тлеген Ислямгалиев - волгоградец, имеет жену и малолетнего ребенка-инвалида, рассказал представитель истца Николай Луценко корреспонденту «Кавказского узла».

«Видимо, из-за того, что на лечение ребенка требовались деньги, мой подзащитный добровольцем поступил в бригаду ЛНР. Ему обещали там (единовременные, ежемесячные и боевые) выплаты. В мае 2022 года он отправился в эту бригаду. Без всякой подготовки человека, который никогда до этого в армии не служил, уже на третий день отправили на передовую. Несколько раз он участвовал в боевых действиях «на передке». Никаких обещанных выплат он там не получал», - рассказал Луценко.

По словам адвоката, во время одного из боев Тлеген сломал ногу, но в бригаде ему не оказали помощи и «даже не диагностировали повреждение ноги». «Сказали: «Отлежишься, все пройдет». Так он с костылем там некоторое время и служил», - пояснил юрист.

В составе группы добровольцев, которые были недовольны невыплатами, Тлеген, «хромая с костылем», приехал на несколько дней в увольнение в Волгоград, после чего родственники обратились к Луценко за юридической помощью. Николай Луценко отправил Тлегена в гражданскую поликлинику на обследование, рентген выявил у Ислямгалиева закрытый перелом ноги со смещением.

«Нужна срочная операция. Если срастется кость неправильно, он будет с костылем потом всю жизнь ходить. Тлеген отправился с результатами рентгена в госпиталь, но там ему сказали, что не могут лечить бойца, который служит в воинской части, которая организована на территории, не входящей в РФ. Мы подали административный иск, требуем оказать Тлегену квалифицированную медицинскую помощь в госпитале за счет государства», - сказал Николай Луценко.

По словам адвоката, представительница госпиталя заявила на заседании, что Ислямгалиев вовсе к ним не приходил. «Я ей сказал, что это легко проверить, так как госпиталь находится на территории воинской части. На КПП ведется видеонаблюдение и запись входящих в журнале. Так что ее заявление необоснованно и его легко проверить», - пояснил Луценко.

Всего Луценко подал от имени Ислямгалиева в гарнизонный суд семь отдельных исков с разными требованиями: о проведении операции в госпитале, о выдаче справки о ранении в зоне СВО и о выплатах всех денежных сумм, обещанных ему за участие в спецоперации. «Каждый иск будет рассматриваться отдельно, так что процесс будет долгим», - заметил Николай Луценко.

Все военнослужащие вне зависимости от их вида призыва - срочная служба, мобилизация, добровольчество - имеют право на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, отметил юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Ислямгалиева.

«В данном случае, вне всяких сомнений, истец имеет законное право на операцию в госпитале. Он является военнослужащим, перелом ноги получен в зоне боевых действий. То, что он был приписан к бригаде ЛНР – вообще не довод для отказа, так как эти подразделения перешли в подчинение министерства обороны РФ», - сказал Иващенко.

Юрист отметил, что после операции Ислямгалиев должен будет пройти медосвидетельствование для определения его годности к военной службе. При этом Иващенко сослался на ряд положений нормативных актов - пункт 5 «Инструкции об организации направления военнослужащих вооруженных сил РФ… на прохождение медосведетельствования», утвержденной Приказом министра обороны от 15 февраля 2016 года и постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

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