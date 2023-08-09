Число погибших в Шови возросло до 21

09 августа 2023, 18:40

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Спасатели за период поисковой операции в Шови нашли тела 21 человека, ведутся поиски еще 12 человек, сообщил глава Службы по чрезвычайным ситуациям Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сход оползня в Шови 3 августа стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, заявили 7 августа власти Грузии. Правозащитники заявили, что власти препятствуют работе журналистов в Шови, требуя удалить первые публикации о сходе оползня и создавая помехи. Представители грузинской оппозиции потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей в Шови, отметив, что следственные органы не информируют общественность о ходе расследования трагедии. Сегодня утром было найдено тело женщины, общее число погибших достигло 20.

Тело подростка было обнаружено сегодня в зоне схода оползня на грузинском курорте Шови, сообщил начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.

"Тело было найдено непосредственно в эпицентре катастрофы, в окрестностях так называемых коттеджей. На данный момент обнаружено 21 тело, осталось 12 тел, поиски которых в настоящее время ведутся интенсивно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Мгебришвили в эфире телекомпании "Пирвели".

Из обнаруженных с момента стихийного бедствия тел на данный момент не идентифицированы четыре, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Один из временных мостов, установленных в зоне бедствия в Шови спасателями, разрушен рекой, сообщил сегодня министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. По его словам, разрушенный мост снят, установлен новый временный мост, сообщил он в эфире телекомпании "Формула".

По его словам, количество техники, работающей в зоне бедствия, ежедневно увеличивается и в результате работы ведутся на большей территории. Наибольшую сложность в спасательно-поисковых работах создает "масса селя, его состав, который очень сложно поддается обработке", заявил министр.

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