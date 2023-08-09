Власти отчитались о расчистке домов после схода селя в Дагестане

09 августа 2023, 12:48

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В селе Алчуниб расчищены около половины домов, поврежденных при сходе селя, сообщили в муниципалитете. Пострадавшие вправе подать заявления на возмещение ущерба, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа 28 человек временно лишились возможности жить в своих домах после схода селя и подтоплений в селе Алчуниб Чародинского района. Также селевой поток сошел на автодорогу, которая соединяет Алчуниб с соседним селом. Селевыми массами заполнены подвалы и первые этажи четырех жилых домов, а также подвалы и дворы 10 жилых домов, сообщило 6 августа МЧС.

В 12 домовладениях, расположенных около реки, затоплены первые этажи и сараи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации Чародинского района.

По его данным, расчищены уже около половины домов. "Расчистку делают сами жители, им помогают люди из других сел. Первые два дня помогали работники МЧС. Проезд к селу есть. Дорогу внутри села будут расчищать еще день-два. Питьевая вода, продукты и предметы первой необходимости у жителей имеются", - рассказал представитель муниципалитета.

Он добавил, что администрация района рассматривает возможность оказания пострадавшим финансовой помощи из местного бюджета и других источников.

По данным властей, в селе Алчуниб живут около 200 человек, они заняты, в основном, сельским хозяйством. Социальных учреждений в селе нет. Ближайший фельдшерско-акушерский пункт расположен в соседнем селе Кубатль примерно в 500 метров от Алчуниба.

В этом ФАП работает один сотрудник из Алчуниба, который обслуживает это село, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Дагестана.

Согласно федеральному закону «О чрезвычайном положении», граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Для этого необходимо написать в местную администрацию заявление о возмещении ущерба. Сотрудники администрации обязаны составить список пострадавших, специальная комиссия, в которую войдут представители МЧС, должна провести осмотр поврежденных домов и составить акт. На всякий случай пострадавшие должны сами заснять разрушения на фото и видео", - рассказал юрист.

Претензии будут рассмотрены в случае, если обратившийся с заявлением человек действительно зарегистрирован по адресу, по которому находится пострадавший дом, добавил Ахмедов.

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