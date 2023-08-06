Спасатели оценили ущерб от схода селя в дагестанском селе

06 августа 2023, 17:00

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Подвалы и дворы 14 домов затоплены после схода селя в дагестанском селе Алчуниб, также повреждены 400 метров дороги, сообщило МЧС в отчете о ходе расчистки территории.

Как писал "Кавказский узел", 28 человек временно лишились возможности жить в своих домах после схода селя и подтоплений в селе Алчуниб Чародинского района, рассказал 4 августа глава села. Также селевой поток сошел на автодорогу, которая соединяет Алчуниб с соседним селом.

В селе Алчуниб селевыми массами заполнены подвалы и первые этажи четырех жилых домов, а также подвалы и дворы 10 жилых домов, сообщило сегодня МЧС России.

"Повреждено 400 м внутрисельской дороги. Спасатели МЧС России помогают местным жителями расчищать территории. В работах задействованы 14 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на котором показаны люди, расчищающие лопатами от селевых масс двор жилого дома. В кадре видны мужчины в гражданской одежде и люди в форменной одежде МЧС.

"Расчистка придомовой территории, чтобы добраться до жилого дома... Совместно с жителями расчищаем путь к дому, чтобы затем расчистить жилое помещение", - комментирует за кадром человек, снимающий видео.

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