Дома жителей дагестанского села подтоплены после ливня и селевого потока

05 августа 2023, 01:24

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Около 15 домой подтоплены после обильных осадков и схода селевых потоков в горном селе Алчуниб Чародинского района. 28 человек временно лишены возможности жить в своих домах.

О подтоплении домов, произошедшем вечером 4 августа, рассказал глава села Абусупиян Магомедханов.

По его словам, дождь шел в селе с утра, затем сошел селевой поток, и река Вера, протекающая через населенный пункт, вышла из берегов. Частично вода из затопленных дворов сошла, но остаются селевые наносы, пишет РИА "Новости".

Глава села также уточнил, что в пяти домах, которые оказались затоплены, люди проживают постоянно, в остальных - периодически. При этом он уточнил, что данных о порче имущества пока нет, так как проводится расчистка. Временно в своих домах не могут жить 28 человек.

Автомобильная дорога, которая соединяет Алчуниб с соседним селением, завалена камнями и залита селевой массой, пока транспортное сообщение прервано, информирует "Российская газета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что на регулярные подтопления жалуются жители Махачкалы. По словам местных активистов, существующие ливневки не справляются с последствиями обильных осадков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административной центре Чародинского района селе Цуриб прогнозируется переменная облачность, температура воздуха +22 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 5 августа будет облачно, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду, температура воздуха – до +15 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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