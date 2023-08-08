Инвалид из Сочи утратила надежду на справедливость после ответа из Москвы

08 августа 2023, 21:03

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Представитель администрации президента на личном приеме обещал инвалиду детства из Сочи Гузель Гильмановой, которая 35 лет стоит в очереди на жилье, содействовать в получении благоустроенной квартиры в ближайшее время, но в письменном ответе заявил, что местные власти законно не предоставляют ей квартиру. По словам Гильмановой, после очередного отказа удовлетворить ее жалобу в суде и ответа московского чиновника она утратила веру в справедливость.

Как писал "Кавказский узел", в январе краевой суд в Краснодаре проигнорировал доводы Гузель Гильмановой, которую мэрия Сочи отказалась переселять из ветхого дома в благоустроенное жилье. Дом Гильмановой признан аварийным еще в 2020 году, но очередь его расселения не подошла, рассказал сотрудник департамента имущественных отношений Сочи. Прокуратура, вопреки закону, не отреагировала на нарушение прав инвалида. В конце июня Гильманова отправилась в Москву, чтобы добиться личного приема в администрации президента России. Чиновник администрации, выслушав ее, пообещал разобраться с нарушением ее прав и помочь в решении жилищной проблемы. 1 августа Кассационный суд отказал Гильмановой в переселении из ветхого барака в благоустроенное жилье.

Жильцы ветхого барака на Сухумском шоссе в Сочи, в том числе семья Гузель Гильмановой, много лет добиваются переселения в благоустроенное жилье. Дом признан аварийным, однако мэрия в 2021 году отказалась предоставить людям другие квартиры, ссылаясь на отсутствие денег.

Сегодня инвалид детства Гузель Гильманова, проживающая в аварийном бараке, получила из администрации президента письмо от чиновника, который принимал ее лично от лица президента России. Как рассказала Гильманова, в ходе встречи чиновник выразил свое негодование поведением местных чиновников, нарушающих ее права, обещал разобраться и непременно содействовать в получении благоустроенной квартиры в ближайшее время, о чем уведомить в письменной форме.

"Я была у него на приёме, и он мне лично пообещал, что я получу квартиру. После поездки в Москву и разговора с ним, я не могла прийти в себя от радости неделю. Я думала, что у меня разорвётся сердце от счастья. Ну что же это такое он мне пишет? У меня слезы идут от всего этого. Он переписал то, что отвечают мне местные чиновники, хотя я привезла ему целый том бумаг, где говорится о моем праве на получение благоустроенного жилья вне очереди, как инвалида детства, как очередника социальной очереди с 35-летним стоянием в ней, как человека, проживающего в аварийном бараке без удобств, которому перевалило за сто лет. В городе строится масса жилья, но для таких как я, его нет. Что мне делать, я не знаю. Я потеряла всякую веру в справедливость", - сказала Гузель Гильманова корреспонденту "Кавказского узла".

В своем ответе чиновник сообщил, что по поводу ее обращения в администрации Краснодарского края были запрошены необходимые документы и материалы. "Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что поставленные в вашем обращении вопросы были рассмотрены в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в ответе заместителя начальника департамента по обеспечению деятельности приёмной президента Российской Федерации по приёму граждан Сергея Мясоедова, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В ответе указано, что в квартире № 4а общей площадью 10,7 квадратных метра по Сухумскому шоссе, 20 в Сочи, которая является муниципальной собственностью, зарегистрированы пять человек - сама Гильманова, две ее дочери и несовершеннолетние внук и внучка. Чиновник отметил, что в рамках адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы", утвержденной постановлением губернатора Краснодарского края от 10 апреля 2019 года и муниципальной программы "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи", утвержденной постановлением администрации города 8 декабря 2021 года, ведется расселение аварийных домов, которые признаны такими до 1 января 2017 года. Дом № 20 по улице Сухумское шоссе признан аварийным 19 октября 2020 года. "Таким образом, переселение граждан из указанного дома в рамках адресной программы не представляется возможным, так как указанный выше многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2017 года", - говорится в ответе. Чиновник подчеркнул, что процедуры по переселению будут осуществляться после "выделения дополнительных бюджетных ассигнований и внесения необходимых изменений в адресную программу".

Он также отметил, что Гильманова и две ее дочери стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с 5 декабря 1988 года по Хостинскому району. "По состоянию на 1 января 2023 года номер очередности - 971. Заявитель включена в отдельный список по категории "Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов" и в настоящее время в данном списке ее номер очередности - 4", - говорится в ответе. Чиновник подчеркнул, что Гильманова не предоставила заявление об учете права на предоставление жилого помещения вне очереди и документы, подтверждающие право на внеочередное обеспечение жильем, и ей необходимо подать такое заявление.

В ответе Гильмановой из администрации президента России также говорится, что предоставление однокомнатных и двухкомнатных квартир "в многоквартирных домах постолимпийского наследия" тем, кто стоит в очереди на предоставление жилья, завершилось в апреле 2016 года. "Квартиры предоставлены очередникам, состоявшим на учете с 1961 по 1981 годы и прошедшим перерегистрацию", - указано в письме.

Чиновник также подчеркнул, что Хостинский районный суд и апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда отказались удовлетворить требования Гильмановой к администрации.

В ответе чиновника "по всем пунктам отказ, хотя признается мое право на получение жилья", отметила Гильманова. "Какова тогда функция администрации президента по обращению с заявлениями граждан, если идет отсылка к нижестоящим чиновникам, нарушающим права граждан? Неужели все эти чиновники и судьи, которые отказывают мне, живут на 10 квадратных метрах с семьями в аварийных бараках и стоят в очереди по 35 лет? Если я уже много лет стою за № 4 в очереди как инвалид, то с какой скоростью продвигается эта очередь? Для чего вообще устраивать эти очереди, гонять людей по кабинетам, заставлять платить деньги за перерегистрацию, если, стоя под № 4, нет шанса получить инвалиду квартиру? Нет шанса получить ее как жителю аварийного жилья, потому что в бюджете нет средств, а олимпийское наследие было роздано еще в 2015-2016 годах?" - возмутилась Гильманова.

"Гузель Гильманова по всем трем пунктам проходит для получения благоустроенного жилья и немедленного, даже внеочередного переселения", - пояснил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Алексей Шак, констатируя, что чиновники не несут никакой ответственности за неисполнение законов. Решения судов следует обжаловать в Верховном суде, считает адвокат. "Осталась последняя судебная инстанция, и этим надо воспользоваться", - сказал Алексей Шак.

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