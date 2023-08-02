Кассационный суд отказал Гильмановой в переселении из ветхого барака

02 августа 2023, 05:24

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Жительница Сочи, инвалид второй группы Гузель Гильманова не смогла добиться в суде кассационной инстанции переселения из ветхого барака в благоустроенное жилье.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе краевой суд в Краснодаре проигнорировал доводы Гузель Гильмановой, которую мэрия Сочи отказалась переселять из ветхого дома в благоустроенное жилье. Дом Гильмановой признан аварийным еще в 2020 году, но очередь его расселения не подошла, рассказал сотрудник департамента имущественных отношений Сочи. Прокуратура, вопреки закону, не отреагировала на нарушение прав инвалида. В конце июня Гильманова отправилась в Москву, чтобы добиться личного приема в администрации президента России. Чиновник администрации, выслушав ее, пообещал разобраться с нарушением ее прав и помочь в решении жилищной проблемы.

Жильцы ветхого барака на Сухумском шоссе в Сочи, в том числе семья Гузель Гильмановой, много лет добиваются переселения в благоустроенное жилье. Дом признан аварийным, однако мэрия в 2021 году отказалась предоставить людям другие квартиры, ссылаясь на отсутствие денег.

1 августа четвертый Кассационный суд в Краснодаре отказал инвалиду детства Гузель Гильмановой, проживающей в аварийном жилье, в ее праве на внеочередное получение благоустроенного жилья по социальным нормам.

«Решение Хостинского райсуда города Сочи от 2 сентября 2022 года и определение судебной коллегии Краснодарского краевого суда от 12 января 2023 года оставлены без изменения, кассационная жалоба Гильмановой - без удовлетворения», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Шак.

По его словам, решение суда пока им не выдали, судья зачитал только резолютивную часть.

Секретарь суда кассационной инстанции подтвердила по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что «в течении пяти суток будет изготовлено мотивированное решение суда и вместе с делом отправлено в Сочи в суд первой инстанции, где сторонам по делу его можно будет получить, написав заявление о выдаче решения суда кассационной инстанции».

Гузель Гильманова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на суде они были вдвоем - адвокат Алексей Шак и она.

«Начался суд в 11.50. Судей было трое. Вначале говорил судья-мужчина. Он был докладчиком дела. Двое женщин-судей присутствовали, но ничего не говорили. Потом я выступала. Говорила, что 35 лет пишу во все инстанции и прошу справедливого решения вопроса. Живу в антисанитарных условиях. В июне ездила в Москву на приём к Путину. Ищу справедливости. Потом выступал адвокат Алексей Шак. Он говорил, что я нуждаюсь в благоустроенное жилье, что мне нужна помощь, что со мной должны жить, кто бы мне помогал, так как трудности в обслуживании, и что по закону я имею право на внеочередное получение жилья, как инвалид и как житель аварийного барака... Судьи ушли на совещание. Я им хотела дать копии документов, которые у меня были, о моем состоянии здоровья. Но они не взяли. В конце суда огласили короткий вердикт. Суд состоялся не в мою пользу», - рассказала женщина.

Она напомнила, что подала заявление в администрацию президента, чиновников которой обещал помочь с жилплощадью. «Он обещал мне квартиру. Суды проиграны, остаётся надежда на Администрацию президента, что там совершат правосудие в моем квартирном вопросе... Как именно - я не знаю. Но чиновник администрации Путина говорил уверенно, что они посодействуют и мне дадут в этом году квартиру. Если этого не произойдет, я не знаю, что делать дальше. Во всяком случае, буду идти до конца. Подам жалобу в ВС», - сказала Гильманова.

В кассационной жалобе она рассказала, что зарегистрирована в аварийном доме с 1 сентября 1984 года и является нанимателем этого жилья. В нем проживают также ее две дочери и два внука. Дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу, а само помещение признано непригодным для проживания.

Сотрудник юридического отдела мэрии Сочи сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Гильманова - не единственная в городе инвалид и житель аварийного барака, который претендует на внеочередное получение жилья. "Но у нас нет такой возможности, так как нет социального фонда. Мэрия покупает жилье у застройщиков за счет бюджета, но сейчас нуждающихся в жилье в Сочи больше, чем возможности бюджета», - сказал он.

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