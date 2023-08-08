Житель Ростовской области умер в райотделе после задержания

08 августа 2023, 11:48

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43-летний житель Ростовской области скончался в отделе полиции после того, как был задержан по подозрению в хулиганстве.

По данным управления МВД по Ростовской области, сотрудники патрульно-постовой службы полиции управления МВД "Новочеркасское" задержали за мелкое хулиганство 43-летнего местного жителя, и водворили его в камеру содержания задержанных. Ночью он уснул, а утром силовики обнаружили, что он умер.

Прибывшие врачи подтвердили смерть задержанного, судебно-медицинский эксперт в качестве причины смерти указал сердечную недостаточность, передал 7 августа "Блокнот Ростов-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ростовской области.

По данным источника, в полиции скончался безработный житель Шахт Алексей Е., который в 2019 году был судим за кражу, отметил Telegram-канал "Чё по Ростову".

"Кавказский узел" также писал, что 19 ноября 2022 года стало известно, что после задержания скончался житель Ростова-на-Дону. По словам силовиков, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и ударился головой. В отделе мужчине стало плохо, его госпитализировали, однако он умер в больнице.

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