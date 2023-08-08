08 августа 2023, 01:19

Давид Ишханян избран спикером Национального собрания Нагорного Карабаха

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22 депутата проголосовали за избрание Давида Ишханяна председателем Национального собрания Нагорного Карабаха, девять - против.

Парламент Нагорного Карабаха 7 августа избрал спикером члена фракции АРФ "Дашнакцутюн" Давида Ишханяна.

Кандидатуру Ишханяна выдвинула провластная коалиция «Свободная Родина» и Единый гражданский альянс. Выборы прошли путем закрытого тайного голосованием. За Ишханяна голосовали 22 депутата, против – девять, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в НС Нагорного Карабаха.

Бывший спикер парламента Артур Товмасян, как сообщили в пресс-службе Национального собрания, продолжит деятельность депутата в рядах своей фракции - «Свободная Родина» и Единый гражданский альянс.

Ранее он выступил с обращением по поводу своего ухода с поста спикера. «По своему личному решению я беру на себя политическую ответственность покинуть пост председателя Национального собрания, однако я навсегда останусь верен идее, принятой нашим народом на референдуме в 1991 году», - заявил он.

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Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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