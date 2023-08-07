Жители Ольгинки перекрыли трассу. Стоп-кадр видео из сообщества "ВКонтакте" "Мой Туапсе" от 07.08.23, https://vk.com/moytuapse?w=wall-78773303_469310

07 августа 2023, 23:31

Жители села под Туапсе потребовали обеспечить подачу электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Ольгинка Туапсинского района перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электричества, однако сотрудники ГИБДД разблокировали движение. Местные власти пообещали разобраться в ситуации.

Видео с акцией жителей Ольгинки, которые перекрыли федеральную трассу, опубликовал сегодня Telegram-канал Kub_Mash. На видеозаписи люди прогуливаются по пешеходному переходу, в то время как с обоих сторон выстроились пробки из машин, некоторые водители возмущаются происходящим. "Пробка у нас образовалась из-за забастовки", - говорит за кадром женщина. Как следует из видео, в акции принимают участие не менее 20 человек. На других кадрах, снятых в более позднее время, когда уже стемнело, движение по трассе открыто, сотрудник ГИБДД останавливает одного из участников акции, который пытается пойти по переходу, несмотря на движущиеся машины.

Как указано описании к видео, поводом для акции протеста стало трехдневное отсутствие электричества.

На другом видео, опубликованном с сообществе "Мой Туапсе" в соцсети "ВКонтакте", движение по трассе уже открыто, его регулирует сотрудник ГИБДД, он периодически останавливает движение и пропускает людей на переходе.

Власти отреагировали на акцию протеста сельчан. "По сигналу жителей улицы Морской в Ольгинке из-за отсутствия электроэнергии примем все меры. Завтра назначена встреча в администрации Туапсинского района с управляющей компанией <...> с участием прокуратуры. Будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающего предприятия. Люди, добросовестно оплачивающие услуги, не должны испытывать какие бы то ни было неудобства. Будем разбираться", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня вечером в Telegram-канале районной администрации.

Ольгинка входит в Новомихайловское сельское поселение Туапсинского района. По данным переписи населения 2010 года, опубликованных на сайте Краснодарстата, в селе проживало 2252 человека.

"Кавказский узел" также писал, что жители садовых товариществ на Ростовском шоссе в Краснодаре перекрывали трассу из-за постоянных отключений света в мае 2022 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Число погибших от наводнения близ Туапсе достигло четырех", "Частые отключения электричества спровоцировали акцию протеста краснодарцев", "Восстановлена подача электричества жителям Кубани и Адыгеи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 августа 2023, 00:20

07 августа 2023, 22:36

07 августа 2023, 21:40

  • Названы предварительные причины схода оползня в Шови

    Сход оползня в Шови, который привел к гибели как минимум 18 человек, стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, ранее в этом районе не было оползневых процессов, заявило Национальное агентство окружающей среды Грузии.

07 августа 2023, 20:43

07 августа 2023, 19:52

  • Боец из Котово убит на Украине

    В военной операции на Украине погиб Эльдар Буттаев, сообщил глава Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 460 бойцов из Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи