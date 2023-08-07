Жители села под Туапсе потребовали обеспечить подачу электричества

07 августа 2023, 23:31

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Жители села Ольгинка Туапсинского района перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электричества, однако сотрудники ГИБДД разблокировали движение. Местные власти пообещали разобраться в ситуации.

Видео с акцией жителей Ольгинки, которые перекрыли федеральную трассу, опубликовал сегодня Telegram-канал Kub_Mash. На видеозаписи люди прогуливаются по пешеходному переходу, в то время как с обоих сторон выстроились пробки из машин, некоторые водители возмущаются происходящим. "Пробка у нас образовалась из-за забастовки", - говорит за кадром женщина. Как следует из видео, в акции принимают участие не менее 20 человек. На других кадрах, снятых в более позднее время, когда уже стемнело, движение по трассе открыто, сотрудник ГИБДД останавливает одного из участников акции, который пытается пойти по переходу, несмотря на движущиеся машины.

Как указано описании к видео, поводом для акции протеста стало трехдневное отсутствие электричества.

На другом видео, опубликованном с сообществе "Мой Туапсе" в соцсети "ВКонтакте", движение по трассе уже открыто, его регулирует сотрудник ГИБДД, он периодически останавливает движение и пропускает людей на переходе.

Власти отреагировали на акцию протеста сельчан. "По сигналу жителей улицы Морской в Ольгинке из-за отсутствия электроэнергии примем все меры. Завтра назначена встреча в администрации Туапсинского района с управляющей компанией <...> с участием прокуратуры. Будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающего предприятия. Люди, добросовестно оплачивающие услуги, не должны испытывать какие бы то ни было неудобства. Будем разбираться", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня вечером в Telegram-канале районной администрации.

Ольгинка входит в Новомихайловское сельское поселение Туапсинского района. По данным переписи населения 2010 года, опубликованных на сайте Краснодарстата, в селе проживало 2252 человека.

"Кавказский узел" также писал, что жители садовых товариществ на Ростовском шоссе в Краснодаре перекрывали трассу из-за постоянных отключений света в мае 2022 года.

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