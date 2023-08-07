Житель Кубани оштрафован за уклонение от службы

07 августа 2023, 14:12

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Суд в Апшеронском районе оштрафовал на 150 тысяч рублей местного жителя Андрея Шарова, который, по версии следствия, был признан годным к воинской службе, но игнорировал повестки в военкомат.

По версии следствия, в апреле 2021 года житель Краснодарского края Андрей Шаров был признан годным к военной службе, и затем четыре раза получал повестки о явке в военкомат, однако проигнорировал их. Следствие сочло, что этими действиями Шаров мог спровоцировать для общества последствия, в виде "снижения боевой и мобилизационной готовности".

Апшеронский районный суд встал на строну следствия, признав Шарова виновным в уклонении от призыва на военную службу и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Шаров вину признал, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Комментариев от Андрея Шарова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа стало известно, что военный суд в Сочи приговорил военнослужащего-контрактника Никиту Безвиконного к пяти с половиной годам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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