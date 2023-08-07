Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Фото: аппарат президента Республики Армения

07 августа 2023, 08:52

Армения обвинила Азербайджан в обстреле

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным армянского оборонного ведомства, азербайджанские военнослужащие обстреливали позиции солдат Армении в Гегаркуникской области 6 августа с 20.30 по 21.00 по местному времени [19.30 – 20.00 мск].

Азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра, а также из миномета по армянским позициям, расположенным в направлении сел Кутакан и Третук, сказано в сообщении Минобороны Армении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла.

На 08.00 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения армянского оборонного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что российские миротворцы сообщили, что 6 августа в Шушинском районе нарушен режим прекращения огня.

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Примечание:

"Степанакерт обвинил Азербайджан в блокировании гуманитарных перевозок", "Строительство завода в Ерасхе приостановлено после обстрелов", "Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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