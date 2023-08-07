Армения обвинила Азербайджан в обстреле

07 августа 2023, 08:52

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным армянского оборонного ведомства, азербайджанские военнослужащие обстреливали позиции солдат Армении в Гегаркуникской области 6 августа с 20.30 по 21.00 по местному времени [19.30 – 20.00 мск].

Азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра, а также из миномета по армянским позициям, расположенным в направлении сел Кутакан и Третук, сказано в сообщении Минобороны Армении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла.

На 08.00 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения армянского оборонного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что российские миротворцы сообщили, что 6 августа в Шушинском районе нарушен режим прекращения огня.

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