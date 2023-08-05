Российские миротворцы сообщили об обстреле в Нагорном Карабахе

05 августа 2023, 22:23

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В Шушинском районе нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают об обстрелах. Так, 23 июля Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли работавшего в поле комбайнера около села Сарушен. 24 июля, по данным карабахской полиции, азербайджанские военные обстреляли тракториста, работавшего в поле в селе Шош. 4 августа МВД Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные открыли огонь по комбайнеру, который убирал урожай близ села Неркин Сзнек Аскеранского района.

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, который опубликован на сайте ведомства.

На сайтах Минобороны Азербайджана и Нагорного Карабаха к 22.18 мск не содержится информации о сегодняшних перестрелках в зоне конфликта.

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