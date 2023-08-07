Пользователи Telegram поддержали требование запретить фото с львицей в Гагре

07 августа 2023, 02:25

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Отдыхающие обратили внимание на изможденную львицу, с которой можно сфотографироваться в Гагре. По их мнению, владелец издевается над животным, с их мнением согласились пользователи Telegram, которые призвали местные власти пресечь оказание подобных услуг.

В телеграм-паблике D News Chat опубликовано обращение отдыхающей по поводу львицы, с которой желающие могут сфотографироваться в центре Гагры.

"В центральном месте, у колоннады, под палящим солнцем держат на цепи львицы, без воды, накачанную препаратами. Животное на грани гибели. Творится акт абсолютной жестокости, и знаменитый курорт превращается в место демонстративных пыток несчастного существа", - написала автор обращения, которая представилась как театральный режиссер Яна Тумина.

Обращение вызвало отклик пользователей, которые оставили множество комментариев с осуждением ситуации. "Позорище", - написал El Mar. "Варварство!" - согласился с ним Li_K.

"Господи, эти люди греха не боятся? Как можно мучить живое существо?" - удивляется анонимный комментатор. "С перестроечных времен началось, то медвежата, то тигрята, теперь львы. Когда со слонами будут ходить?" - интересуется Александр Л.

"Это кончится, когда люди перестанут пользоваться услугой (фото), но это воспитать еще сложнее, чем просто запретить", - считает Alexander. "Над животным просто издеваются, зарабатывая деньги", - отметил безымянный пользователь.

"И только экологическая прокуратура не видит", - пишет Элона. "Грустная история. Вопросы: Откуда львица вообще попала на это место? Куда ее отдавать после конфискации?" - прокомментировал ситуацию VV.

На ситуацию с львицей обратили внимание и зоозащитники. По их словам, хищник вынужден сидеть на скамейке много часов на жаре, у него нет доступа к воду и туалету, он ограничен в движениях. Также они предположили, что животное "накачали препаратами", говорится в паблике "Наша Абхазия" в социальной сети "Одноклассники".

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель села Зурилаудимиха в Левашинском районе Дагестана снял на видео двух медведей в клетке. Посмотревшие ролик пользователи соцсети призвали наказать хозяина медведей за жестокое обращение.

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