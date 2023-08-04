Тело погибшего на Украине бойца доставлено в Тбилиси

04 августа 2023, 08:49

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В Тбилиси доставлено тело Арчила Деврисашвили, погибшего в боевых действиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июня, по данным МИД Грузии, в боевых действиях на Украине погибли 43 бойца из Грузии.

В Грузию 3 августа было доставлено тело бойца Арчила Деврисашвили, погибшего на Украине. В Тбилисском международном аэропорту присутствовали члены семьи и друзья погибшего, передал корреспондент "Кавказского узла".

О гибели Деврисашвили стало известно 28 июля, сообщило 3 августа "Грузия online".

Напомним, в декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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