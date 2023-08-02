ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Армавире

02 августа 2023, 16:38

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Житель Армавира задержан за подготовку теракта, у него дома изъято самодельное взрывное устройство, сообщила сегодня ФСБ.

Житель Армавира планировал устроить теракт на территории одного из объектов правоохранительных структур Краснодарского края, сообщили сегодня "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство, его он хранил по месту жительства. Подозреваемые задержан, возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, говорится в публикации.

Видео с места события опубликовал сегодня Telegram-канал "Кубань 24". На короткой видеозаписи у частного дома стоят две машины силовиков, один из них держит в руках оружие, направленное в сторону дома. Во второй части видеозаписи один из силовиков на земле держит в руках предмет с проводами.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня был арестован 15-летний подросток, обвиняемый в подготовке поджога школы в Армавире.

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