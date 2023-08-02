Жители села Ново-Филя лишились воды из-за пересохшей скважины

02 августа 2023, 14:05

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Жители дагестанского села Ново-Филя вынуждены покупать питьевую воду, поскольку единственный источник воды иссяк, рассказали сельчане. Правительство республики исключило из инвестиционной программы проект строительства новой артезианской скважины в селе, сообщили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля жители села Ново-Филя Магарамкентского района провели сход, на котором пожаловались на многолетнюю проблему с подачей воды. Из-за отсутствия воды ее приходится покупать в соседних селах, а власти ничего не делают, заявили сельчане.

Вода в село поступает из единственной артезианской скважины, с каждым годом воды становилось все меньше, и сейчас она практически иссякла, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Ново-Филя Тажудин. "Приходится покупать воду из водовозок, пятитонник стоит около 3 тысяч рублей. Мы не раз обращались во все инстанции, чтобы нам пробурили новую скважину, цена вопроса – около миллиона рублей. Но реакции никакой нет, только обещают", - сказал он.

Проблема наблюдается только с питьевой водой, отметил житель села Магомед. "Питьевая вода раньше подавалась по часам, сейчас ее практически нет. Ни искупаться, ни приготовить пищу нормально мы не можем. С технической и поливной водой проблем не испытываем, она поступает из реки Самур", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сельчане сообщили, что жители села никакой реакции властей на свое последнее видеообращение не получили.

Скважина с питьевой водой выработала ресурс, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Абдулмалик Эмиргамзаев. "Вода в село поступает из единственной артезианской скважины 1976 года. Свой ресурс она выработала. Вода практически исчезла после землетрясения, которое было в начале июля. И ранее вода подавалась по графику. Была подготовлена проектно-сметная документация на строительство новой скважины, пройдена экспертиза. Потом проект исключили из программы, так как нужно было соблюсти новые требования по очистке воды", - рассказал глава села.

По его словам, питьевую воду в село привозит сама администрация и частники – в частности, в детский сад и другие соцобъекты доставляется привозная вода.

В селе более 600 хозяйств, а живут около 2500 человек, преимущественно лезгины. В селении есть школа, детский сад, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, клуб. Жители заняты садоводством, скотоводством, часть людей уезжает на заработки за пределы района, рассказал Эмиргамзаев.

Проложенного к селу водовода нет, питьевая вода поступала из подземной скважины, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации Магарамкентского района. "По состоянию на 1 августа 2023 года село Ново-Филя остается без питьевой воды, но сельской администрацией организован ежедневный подвоз воды", - сказал он.

По его словам, в 2018 году администрацией района была подготовлена проектно-сметная документация на строительство артезианской скважины, в 2019 году было получено положительное заключение госэкспертизы, а в 2020 году постановлением правительства республики строительство было включено в республиканскую инвестиционную программу.

"В 2022 году в связи с новыми требованиями обязательного включения в проект системы обеззараживания воды, Минстроем Дагестана проект был возвращен на доработку. Администрацией Магарамкентского района проект строительства скважины был доработан и представлен в госэкспертизу, но к тому времени он был уже исключён из республиканской инвестиционной программы, так как не был указан источник финансирования", - рассказал представитель администрации района.

По его словам, 1 августа на совещании было решено подготовить официальное письмо в правительство Дагестана с просьбой включить проект строительства артезианской скважины в республиканскую инвестиционную программу.

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