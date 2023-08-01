Жители Сулака упрекнули чиновников за проволочки с ремонтом моста

01 августа 2023, 19:49

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Жители махачкалинского поселка Сулак вынуждены ежедневно ходить и ездить по аварийному мосту, чтобы отвести детей в школу и детский сад, попасть в больницу, и не раз обращались к властям с просьбой о ремонте. Мост был признан аварийным в конце 90-х годов, однако только сейчас началась передача бесхозного моста на баланс мэрии, рассказали в "Дагестанавтодоре".

Как писал "Кавказский узел", мост в махачкалинском поселке Сулак находится в ветхом состоянии, и обращения к властям с просьбой о ремонте не дают результатов, пожаловалась в соцсети местная жительница. Это сооружение находится в аварийном состоянии уже длительное время, и по нему не могут проехать машины экстренных служб, отметили в комментариях другие жители поселка.

Сулак — поселок городского типа, расположен возле реки Сулак. Входит в состав Кировского района Махачкалы. Население - около 10 тысяч человек.

По мосту передвигаются пешеходы и легковой транспорт, так как больница и центр поселка, где находится основная инфраструктура, расположены на разных берегах реки. Через мост также проходят газопровод и водопровод, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Сулак Наби.

Он уточнил, что в Махачкалу и другую часть поселка есть дорога в объезд через федеральную трассу, но она находится в плохом состоянии. "Скорая помощь чаще дежурит в основной части поселка, и когда поступает вызов, то они едут через федеральную трассу в объезд моста, на это уходит от 30 до 50 минут. А если у человека инфаркт?", - говорит Наби.

Он добавил, что ранее на обращения в мэрию им пообещали, что капремонт моста будет завершен до 1 июня этого года, но обещание не было выполнено.

Люди каждый день вынуждены пользоваться мостом, чтобы отвести детей в школу, сходить в магазины или аптеку, рассказал житель Сулака Магомед. "Больница расположена по другую сторону моста, и скорой помощи приходится ездить в объезд по федеральной трассе, это занимает более получаса", - подтвердил он.

Он отметил, что жители неоднократно обращались в разные инстанции, жалуясь на плохое состояние моста, но результатов это не дало. По его словам, что в ноябре прошлого года, когда глава Дагестана Сергей Меликов проводил личный прием граждан, Залкип Магомедов от имени жителей поселка озвучил обращение с просьбой о ремонте моста.

"Жителей посёлка Сулак беспокоит ремонт автомобильного моста через реку. По аварийному мосту в школу ходят дети, ездят машины. Решили, что отремонтируем старый мост, но параллельно начнём и строительство нового", - говорится в публикации в Telegram-канале главы Дагестана от 16 ноября 2022 года. Меликов пообещал, что этот вопрос будет взят на контроль.

Мост до принятия на баланс администрации Махачкалы долгое время находился в статусе бесхозного. Его техническое состояние было признано аварийным ещё в 90-е годы XX века, и ограничено движение, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Дагестанавтодоре".

"Сейчас министерством по земельным и имущественным отношениям РД завершаются работы по принятию аварийного моста в собственность республики от администрации Махачкалы. После этого, мост будет передан в оперативное управление ГКУ "Дагестанавтодор", это произойдет, ориентировочно, в первой декаде августа", - сообщил представитель ведомства.

Он уточнил, что Минтрансом Дагестана заложены средства на подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста. В настоящее время готовятся материалы для объявления конкурсных процедур.

В случае если на мосту произойдет чрезвычайное происшествие, при котором пострадают люди, ответственность должны нести местные власти, и организация, отвечающая за содержание моста в нормативном состоянии, подчеркнул юрист Рустам Ахмедов. "В России были случаи, когда возбуждались уголовные дела на чиновников за ненадлежащее состояние автомобильного моста, и не принявших своевременных мер к его ремонту", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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