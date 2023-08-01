01 августа 2023, 04:55

Пришедший на митинг против изъятия земель житель Сочи арестован на двое суток

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Суд в Сочи арестовал на двое суток Дмитрия Николаева, задержанного накануне в парке на Мацесте, где должна была состояться акция владельцев арестованных земельных участков. Его признали виновным в неповиновении законным требованиям силовиков, рассказала его супруга Настасья Николаева.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля жители Сочи, у которых были арестованы земельные участки, пришли на акцию протеста, не зная, что ее отменили. Силовики задержали одного из пришедших на акцию, а затем отвезли в отделение его жену и дочь. Спустя четыре часа женщину с ребенком отпустили, а мужчину обвинили в оказании сопротивления.

27 июля суд в Сочи арестовал на десять суток юриста Романа Шикарева, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков. После ареста Шикарева организатор митинга Денис Дудник отменил его, но не все желающие принять участие в акции знали об этом.

31 июля Хостинский районный суд признал Дмитрия Николаева, задержанного на отмененной акции протеста владельцев арестованных земельных участков, виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и арестовал на двое суток, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Настасья Николаева.

«Дмитрий позвонил мне после суда и сказал, что его отпустят 1 августа. Он сказал, что ему разрешили позвонить и дали всего минуту. Поэтому он не смог рассказать никаких подробностей. Когда он вернется домой завтра, только тогда можно будет выяснить у него обстоятельства этого дела», - рассказала Николаева, добавив, что на суд ее не пустили, так как у нее не было с собой паспорта.  

По словам Николаевой, она направила жалобу на действия силовиков на телефон доверия, но пока ответа оттуда не поступило.

По словам Настасьи Николаевой, они с супругом ходят в традиционных русских одеждах, так как это их "образ жизни и стиль". «Мы друг друга понимаем и поддерживаем. Мы придерживаемся старых славянских традиций. А еще мы верим в СССР и желаем его возрождения», - сказала она.

Она продолжает жить с дочерью и двумя котами у Марианны, которая приютила их после того, как они вышли из отделения полиции.

Марианна рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про обстоятельства задержания Николаевых. «Сначала шесть-семь человек в форме и в штатском окружили Дмитрия. Я слышала обрывки фраз из диалога. Они подошли и спросили его, зачем он сюда пришел. На это Дмитрий честно ответил, что была реклама митинга и он приехал поддержать людей, проявить солидарность с ними. После этих слов [силовики], ничего не поясняя, <...> потребовали у Дмитрия проследовать с ними в ПАЗ, на что Дмитрий стал требовать объяснить причину задержания и представиться. Окружившие его личности не сочли нужным представляться и резко <...> потащили в автобус. Я не ожидала такого поворота событий, но успела снять момент, когда Дмитрия тащили в автобус несколько человек», - рассказала Марианна, показав корреспонденту короткое видео.

Затем, по словам Марианны, силовики потребовали у Настасьи Николаевой пойти с ними вместе с дочерью. "На вопросы Настасьи они не отвечали. Я видела, что, не желая расстраивать своего ребенка, мать подчинилась и пошла в ПАЗ за полицейским в штатском. После чего их увезли. Я спрашивала у силовиков, за что их задержали. Мне не ответили», - рассказала она.

Адвокат Сергей Костюк назвал задержание Николаева «незаконным». «Для задержания любого человека должны быть причины. Если их не было. А их не было, так как мать и ребенок были отпущены без протокола после четырех часов удержания в полиции. Задержания родителей с детьми возможны только в  случае нарушения родителями закона. Однако при задержании на место должен быть вызван представитель ОДН МВД (отдела по делам несовершеннолетних)», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Также, по его словам, в действиях силовиков, которые держали мать с ребенком четыре часа, усматриваются признаки превышения должностных полномочий.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

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Примечание:

"Суд отказал краевым чиновникам в требовании платы за землю от олимпийских переселенок", "Жительница Сочи отказалась от прекращения дела об афере с земельным участком", "Сочинские активистки пожаловались на давление силовиков".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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