Сочинские силовики задержали семью на отмененной акции владельцев арестованных участков

31 июля 2023, 02:22

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Несмотря на то, что акция владельцев арестованных земельных участков в Сочи была отменена, граждане, которые не знали об этом, пришли на место ее проведения. Силовики задержали одного из пришедших на акцию, а затем отвезли в отделение его жену и дочь. Спустя четыре часа женщину с ребенком отпустили, а мужчину обвинили в оказании сопротивления.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля суд в Сочи арестовал на десять суток юриста Романа Шикарева, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков. После ареста Шикарева организатор митинга Денис Дудник отменил его, но не все желающие принять участие в акции знали об этом.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

30 июля владельцы арестованных в Сочи земельных участков, которые не знали об отмене акции, пришли на нее на Мацесту. По оценкам очевидцев, здесь собрались порядка полусотни человек. Узнав, что митинга не будет, люди просто разошлись по парку и общались.

По словам очевидцев, на месте отмененного митинга было порядка 20 силовиков и шесть "пазиков". «Силовики никого из нас не трогали, кроме колоритной семьи в старославянских одеждах с малолетним ребенком. Женщина, мужчина и ребенок были запиханы в разные автобусы и вывезены из парка», - рассказал очевидец, который представился Станиславом Волошиным.

Он рассказал, что прогуливался в парке, когда увидел группу силовиков. «О том, что тут должен был быть митинг, я узнал от случайных прохожих, с которыми познакомился в тот же день. Люди рассказали, что пришли по объявлению в соцсетях юриста Романа Шикарева [...] Когда люди приехали, силовики им сказали, что митинг отменен, и люди разошлись. Полиции было много, человек 20, и гуляющих в парке с детьми не менее полусотни человек», - рассказал он.

По его словам, его внимание привлекла необычная пара в старославянских одеждах. «Женщина и девочка были в длинных платьях, мужчина - в красном кафтане. [Силовики] потащили его в автобус силой. Он спрашивал их, что им надо и куда они его волокут, просил представиться, но ответов не последовало. Затем несколько полицейских задержали женщину и девочку и тоже затащили их в автобус. После чего я их больше не видел», - рассказал очевидец.

Задержанным оказался Дмитрий Николаев. Его супруга Настасья Николаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" подробности задержания. «Наша семья проживает в Нижней Хобзе. Мы приехали на Мацесту, чтобы поддержать митингующих против изъятия земель. У нас лично проблем нет с землей, но мы решили проявить гражданскую позицию. Нижняя Хобза находится в 50 километрах от места события. На машине мы ехали час. Но когда мы приехали, то узнали, что митинг отменен. Тогда мы решили пристроить двух котят и написали небольшой плакат «Отдадим котят в добрые руки». В это время супруг куда-то отошел и я увидела, что несколько [силовиков] тащат его насильно в ПАЗ. Он у них спрашивает документы и причину, [почему его задержали]. [Силовики], ничего ему не отвечая, продолжали его тащить. Я не успела отреагировать, как ПАЗ с супругом уехал. Через несколько секунд ко мне подошли пять полицейских и сказали, что мне надо пройти в ПАЗ. Они также ничего не объясняли. Я им стала говорить: "Посмотрите, у меня маленький пятилетний ребенок, два котенка, мы ничего не сделали, куда вы нас тащите? Куда вы увезли моего мужа?" Но ответов никаких не было», - рассказала она.

По словам Николаевой, ее с двумя котами и ребенком привезли в отделение около парка. Она увидела, что мужа куда-то уводят, но не смогла поговорить с ним. С ребенком они находились в отделе около четырех часов, их не выпускали, несмотря на просьбы. «Тогда я подошла к дежурному и сказала ему, на что он ответил, что я могу идти с дочерью и котами домой. На меня не был составлен протокол», - рассказала она, добавив, что так и не поняла, почему из продержали в отделении.

По ее словам, уехать домой они не смогли, так как не было ключей от машины и денег. «Нас приютила женщина, которая гуляла в парке. Сейчас мы у нее. Завтра (сегодня, 31 июля) будем искать мужа. Надеюсь, что с ним все будет в порядке и его отпустят», - рассказала Настасья Николаева.

Жительница Хосты Марианна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была свидетельницей задержания семьи, она дождалась, когда они выйдут, и предложила помощь.

Дежурный в отделении полиции в Мацесте рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что «мужчина без паспорта, который представился Дмитрием, сыном Александры и Людмилы, в старославянской одежде, задержан по статье 19.3 КоАП РФ до суда, который в 9 часов (31 июля) пройдет в Хостинском районном суде». Дежурный также сообщил, что Николаева задержали по ориентировке, но он оказал сопротивление сотрудникам полиции, за что на него и был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ. Мужчине грозит либо штраф либо 15 суток ареста.

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