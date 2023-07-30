30 июля 2023, 15:53

Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали одного из пяти подозреваемых в нападении на инспекторов ДПС в Краснодаре, остальные разыскиваются, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) после того, как водитель и пассажиры легкового автомобиля в Краснодаре вступили в стычку с сотрудниками ДПС.

29 июля около временного поста полиции на улице Тургенева остановился автомобиль ВАЗ, который мешал проезду других машин. Сотрудники ДПС попросили водителя освободить дорогу, что привело к стычке. Подозреваемые скрылись, сообщил Следственный комитет.

Один из нападавших задержан, остальных разыскивают, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД "Коммерсант".

Сотрудникам полиции после инцидента потребовалась медицинская помощь, сообщило управление МВД по Краснодарскому краю. "Инспекторами ОБ ДПС […] был замечен заглохнувший автомобиль «ВАЗ-2107», сотрудники полиции подошли к данному автомобилю для проверки. В ходе беседы с находящимися в автомобиле неизвестными, последние начали вести себя агрессивно, впоследствии нанесли полицейским телесные повреждения и скрылись. Сотрудникам полиции была оказана медицинская помощь, после чего они продолжили несение службы", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 июля 2023, 15:03

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