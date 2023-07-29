Длительная задержка рейса в Вену из Еревана возмутила россиян

29 июля 2023, 19:00

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Пассажиры транзитного рейса провели более суток в Ереване в ожидании вылета в Вену, представители авиакомпании и аэропорта не заботились об их нуждах, а размещения в гостинице на ночь удалось добиться только после скандала, рассказали летевшие этим рейсом россияне.

Как писал "Кавказский узел", рейс Ереван - Вена венгерской авиакомпании Wizz Air должен был вылететь в 12.25 [11.25 мск] 27 июля, но был задержан до 17.40 [16.40 мск] 28 июля, сообщили в аэропорту Звартноц. Пассажиров, в том числе из России, было решено разместить в гостинице. Никто из этих российских пассажиров не обращался за помощью в российское посольство в Ереване, сообщили в дипмиссии.

Видео, снятое очевидицей, было размещено вечером 27 июля в телеграм-канале Mash. "Аэропорт Еревана. Вон стоит багаж, люди – кто-то лежит на полу, кто-то сидит около стойки, ждет… Еды не дают, воды не дают, отель не дают", – говорит за кадром женщина, показывая в кадре людей, расположившихся в креслах и на полу в зале аэропорта.

Самолет вылетел из Еревана в Вену в 19.20 (18.20 мск) 28 июля, сообщило вечером того же дня в своем телеграм-канале российское посольство в Армении. "Посольством было обеспечено консульское присутствие при регистрации пассажиров. Администрация международного аэропорта «Звартноц» проинформировала представителя дипмиссии, что посадка пассажиров и отправка рейса прошли успешно", - говорится в публикации.

Задержка рейса W4 2892 произошла "по причине неисправности самолета", сообщило посольство, отметив, что его пассажирами были "около ста российских граждан". "Во взаимодействии с посольством России в Будапеште был установлен контакт с центральным офисом авиакомпании WizzAir. Позже перевозчик сообщил, что для пассажиров было организовано экстренное заселение в одну из гостиниц Еревана и трансфер от аэропорта до гостиницы", - отмечается в публикации.

Среди пассажиров были граждане России, Украины, Грузии, Словакии и других стран, в том числе семьи с маленькими детьми. Некоторые из пассажиров предпочли купить билеты на другие рейсы, остальные остались ждать, рассказала 28 июля одна из пассажирок Юлия Баева. "Когда приехали в аэропорт, нас зарегистрировали вовремя, но потом сказали, что самолет задерживается на два часа, потом — что на шесть. Люди уже прошли границу, были в зале вылета, он там маленький, душный, практически нет удобств. Потом перенесли уже на десять часов. В пять-шесть часов вечера сотрудники аэропорта сказали, что нашего рейса не будет, сказать они нам ничего не могут, всем надо выйти, пройти границу. Люди стали возмущаться: «Позовите представителей компании, свяжитесь с ними». Нам ничего не могли сказать, привели нас к стойке, где мы всем рейсом прошли границу обратно, и вывели на улицу", - привело ее слова Business FM на своем сайте.

По словам Юлии Баевой, она покупала билет "сильно заранее" и заплатила за полет от Еревана до Вены около 150 евро. "Люди, которые покупали впритык, заплатили 400-500 евро. [На стойке информации] говорили так: «Мы вообще не имеем к вам отношения». Службы безопасности сказали: «Мы не рады людям с русскими паспортами. Выходите отсюда». Это я мягко говорю. Хотя там были и европейцы, ко всем относились просто омерзительно. В итоге выдали багаж и сказали: «Выходите из аэропорта, вы не можете находиться здесь». То есть предстояла ночевка на лавочке. Нам никто не сказал, будет рейс завтра или послезавтра, или его не будет вообще", - рассказала пассажирка.

Обычно лоукостеры экономят на представителях в аэропорту, отметил президент группы компаний Gold’nsky Александр Кочетков. "Эти компании экономят на всем, на чем можно, в первую очередь на персонале. В частности, на представителях авиакомпании и на сервисе. В аэропорту Еревана нет представителя, сотрудника авиакомпании. Там наверняка есть компания, которую Wizz Air нанял осуществлять наземное обслуживание, она отвечает за посадку-высадку пассажиров и их багаж. Но это не те люди, которые будут заниматься обустройством пассажиров, рейс которых отменили. В их обязанности не входит находить автобус, гостиницу, размещать, поить, кормить. Лоукостерные компании отказываются от интерлайн-соглашений, у них нет возможности посадить вас на рейс другой авиакомпании. Максимум, на что вы можете претендовать в этом случае, — вам выдадут купон на небольшую сумму, на которую теоретически вы можете купить билет на рейс этой авиакомпании", - привело его слова издание.

Люди в аэропорту остались наедине с проблемой, представителя авиакомпании не нашлось, а сотрудники аэропорта не давали какой-либо информации, пожаловалась жительница австрийского Инсбрука Мария Лыфарь. "Ни один сотрудник аэропорта не сказал, где рейс и почему задержан. Потом выдали талончики на еду — 12 евро на каждого. Этих денег хватило ровно на один бутербродик и что-то запить. В итоге мы просидели в терминале весь день, рейс постоянно переносили", — привело 28 июля ее слова "Кубань Информ".

После того, как вылет перенесли на 16.40 28 июля, люди начали возмущаться, а сотрудники аэропорта предложили им забрать багаж и покинуть терминал, рассказала она. "Нам сказали - шуруйте отсюда в холл. Кто вами будет заниматься, мы не знаем. В итоге нас всех вывели и отдали багаж. Никто не церемонился, никакой любезности не проявлял", - рассказала Лыфарь.

Авиакомпания Wizz Air, по состоянию на 18.50 мск, не прокомментировала на своем сайте инцидент с рейсом W4 2892.

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