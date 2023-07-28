Вылетевшие транзитом в Вену россияне в аэропорту Еревана. Cкриншот видео https://vk.com/wall-112510789_9151359

28 июля 2023, 13:43

Вылетевшие транзитом в Вену россияне на сутки застряли в аэропорту Еревана

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Пассажиры задержанного авиарейса в Вену отправлены в гостиницу, сообщили в ереванском аэропорту. Людям в ожидании помощи пришлось разместиться в аэропорту без еды и воды, следует из опубликованного видео.

Пассажиров из России решено разместить в гостинице из-за задержки рейса Ереван - Вена венгерской авиакомпании Wizz Air, сообщила пресс-секретарь ереванского аэропорта Звартноц Лусине Могровян.

"Авиакомпания задержала рейс Ереван - Вена. Вылет был запланирован на 12:25 [11:25 мск], но будет выполнен в пятницу в 17:40 [16:40 мск]. Пассажирам был выдан их багаж, их сопроводили из транзитной зоны на общественную часть аэропорта. В настоящее время они размещаются в автобусы для трансфера в гостиницу", - привело вечером 27 июля ее слова ТАСС.

Никто из этих российских пассажиров не обращался за помощью в российское посольство в Ереване, сообщил сотрудник пресс-службы посольства. "Посольство в инициативном порядке разбирается в ситуации, в том числе для того, чтобы понять, какая помощь может быть оказана российским гражданам", - привело его слова агентство.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, вылет рейса W4 2892 в Вену, запланированный на 12.25 по местному времени 27 июля, намечен на 17.40 по местному времени 28 июля.

Видео, снятое очевидицей, размещено вечером 27 июля в телеграм-канале Mash. "Аэропорт Еревана. Вон стоят багажи, люди – кто-то лежит на полу, кто-то сидит около стойки, ждет… Еды не дают, воды не дают, отель не дают", - говорит за кадром женщина, показывая в кадре людей, расположившихся в креслах и на полу в зале аэропорта.

Авиакомпания Wizz Air, по состоянию на 13.35 мск, не прокомментировала на своем сайте инцидент с рейсом W4 2892.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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