Житель Чечни отчитан публично за репост фейка про гибель кадыровцев

29 июля 2023, 09:29

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Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев отчитал публично местного жителя Аслана за репост недостоверной информации о массовой гибели бойцов полка "Север-Ахмат" под Артемовском. Аслан заявил о готовности принести извинения на телевидении.

Видео, на котором министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев публично отчитывает местного жителя за репост сообщения о массовой гибели бойцов полка "Север-Ахмат" в боях под Артемовском (украинский вариант названия – Бахмут, – прим. "Кавказского узла"), было опубликовано 28 июля в Telegram-канале Дудаева.

На кадрах ролика показаны Дудаев, а также несколько мужчин, все они стоят на улице. Дудаев, обращаясь к мужчинам, говорит на чеченском языке.

"Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецооперации. Провёл с ними разъяснительную беседу. Отметил, что их безответственное отношение к своим словам вызвало волнения в обществе. Эту фейковую информацию подхватили провокаторы и недруги Чеченской Республики", – пояснил Дудаев в описании к видео.

Из ролика следует, что 45-летний житель Чечни Аслан распространил в чатах полученные от знакомых голосовые сообщения о гибели кадыровцев. Дудаев упрекнул его в распространении недостоверных сведений. Сам Аслан на видео признал, что распространять неподтвержденную информацию неправильно. Кроме того, он согласился принести извинения публично на телевидении, передали 28 июля "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала спецоперации из Чечни в зону спецоперации на Украине направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. "Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", – написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. Предыдущее такое сообщение он опубликовал 25 июля. Ранее, 11 июня, Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня".

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