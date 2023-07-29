Митинг владельцев арестованных земельных участков в Сочи отменен

29 июля 2023, 03:53

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После того, как сочинского юриста Романа Шикарева арестовали на 10 суток за анонсирование несанкционированного митинга владельцев арестованных земельных участков, организатор акции Денис Дудник подал в городскую администрацию отказ от его проведения.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля суд в Сочи арестовал на десять суток юриста Романа Шикарева, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

28 июля организатор акции протеста против изъятия земельных участков в Сочи Денис Дудник отказался от проведения митинга, который был запланирован на 30 июля. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Дудник. «Там сложно всё, к сожалению, в связи с нынешней ситуацией», - отметил он.

Что касается акции, то, по словам Дудника, провести ее планировалось в связи с ситуацией с изъятием земельных участков. Сам он владеет земельных участком под ЛПХ, он оказался под арестом. Проведением митинга Дудник рассчитывал помочь в решении вопроса сохранения земель.

Что касается Шикарева, то, по словам Дудника, они знакомы заочно, юрист вызвался ему бескорыстно помогать. Так как для проведения акции нужно было закупить оборудование, сделать плакаты, Шикарев распространил в соцсетях информацию о сборе денежных средств. «Сколько собрал Шикарев на свою карту, я не знаю. На мою карту пришло не более 50 тысяч рублей. Я все верну, так как заявленный мной митинг не состоится», - сказал Денис Дудник.

«Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков, указав, что митинг будет 31 июля. Заявка на данный митинг не подавалась. Однако Шикарев организовал рекламу митинга и собирал деньги на его проведение, не являясь организатором митинга», - рассказал о причинах ареста Шикарева сотрудник отдела полиции Центрального района Сочи, который не представился.

По его словам, в материалах дела имеются скриншоты сообщений Шикарева о митинге 31 июля, хотя заявка на митинг подавалась Денисом Дудником и анонсирован он был на 30 июля.

Представитель администрации Сочи по связям с общественностью Татьяна Катаниди подтвердила, что Дудник отказался от проведения акции. «Шикарев не является организатором публичного мероприятия, заявленного на 30 июля. Сегодня (28 июля) от организатора Дениса Дудник поступил отказ от проведения публичного мероприятия», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она представителя в распоряжение "Кавказского узла" отказ, в котором кратко написано: «Я, как заявитель митинга на 30 июля, отказываюсь от его проведения».

Жительница Сочи Светлана Лелик сказала корреспонденту "Кавказского узла", что получила в социальной сети информацию о митинге и решила на него пойти. Никакой иной информации о том, что его отменили, она пока не получала. Собирались на митинг и Валентина Горбунова, Евгения Субботина и Антонина Завальнюк, которые также не слышали пока про его отмену.

Собирались пойти на митинг и жители Шепси, у которых недавно власти отобрали земельные участки. "Жители Шепси собрались на митинг в Сочи, но из СМИ узнали, что один из со-организаторов митинга задержан и отправлен под арест на 10 суток. Поэтому поездку отменили, хотя и поддерживают любые протестные действия против отъема земель у народа", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из жительниц Шепси Екатерина Игнатьева.

Представитель сочинского отделения КПРФ Вячеслав Кирсанов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что КПРФ поддержало инициативу провести митинг. «Партия КПРФ намерена добиваться разговора с властями Сочи и недопустимости отказа от помощи людям, которые от этой же самой администрации получали данные участки 30-60 лет назад, а сейчас их отбирают в пользу Росимущества. При этом не решаются проблемы с уплотнительной застройкой, оползнями, перенаселением, выдаются новые разрешения на стройки", - добавил он.

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