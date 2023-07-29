Армянские аналитики спрогнозировали последствия отказа Баку пропустить гуманитарный груз

29 июля 2023, 00:56

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Последствия для Азербайджана отказа пропустить колонну с гуманитарным грузом в Нагорный Карабах зависят от шагов армянских властей, считает политобозреватель Наира Айрумян. Армения вправе обратиться в Совбез ООН из-за отказа пропустить гуманитарный груз, отметили правовед Андриас Гукасян и юрист Ара Казарян.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку Еревана доставить колонной грузовиков гуманитарный груз в Нагорный Карабах без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. Армянская сторона назвала гуманитарную ситуацию в Карабахе критической и попросила российских миротворцев помочь с доставкой помощи его жителям. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы Азербайджана и предъявить груз для досмотра.

По мнению политобозревателя Наиры Айрумян, отказ Азербайджана пропустить гуманитарный груз получит международный резонанс.

«Все зависит от того, какие шаги последуют за реакцией международного сообщества. Франция, США и ЕС категорически и однозначно заявили, что Лачинский коридор должен быть открыт. Армения должна обратиться в ООН с требованием ввести санкции для давления на Азербайджан, потребовать у США применить 907 поправку о запрете военной помощи Азербайджану. Отправка гуманитарного груза обретет весомый политический смысл, если Армения потребует наказать Азербайджан. Иначе отправка гуманитарного груза станет оправданием для отсутствия собственных политических шагов», - заявила она 28 июля корреспонденту «Кавказского узла».

Айрумян считает, что согласовывать доставку гуманитарного груза было бы неверно. «Попытка согласовать означала бы, что Армения признает право Азербайджана на КПП. А так ситуация выглядит иначе, что Азербайджан не пропускает гуманитарные грузы. Но за этим, повторюсь, должны последовать определенные шаги – должно быть определение меры наказания», - подчеркнула политобозреватель.

На переговорах неоднократно поднимался вопрос разблокировки Лачинского коридора, это дало Армении основание полагать, что Азербайджан пропустит гуманитарный груз, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог, правовед Андриас Гукасян.

«Азербайджан утверждает, что блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) нет, и доставке гуманитарных грузов в Степанакерт нет препятствий. Но оказалось, что утверждение Азербайджана не совпадают с реальностью», - отметил он, добавив, что ничего неизвестно о попытках согласовать движение колонны и отправки гуманитарного груза в Нагорный Карабах.

Решение Международного уголовного суда ООН накладывает на Армению обязательств не больше, чем на какую-либо иную страну ООН, сказал правовед. «С моральной и политической стороны первоочередная ответственность на Армении, так как в Арцахе (Нагорном Карабахе) живут армяне. Армения обязана предотвратить гуманитарную катастрофу», - подчеркнул Гукасян.

Невыполнение решения МУС ООН дает Армении право обратиться в Совбез ООН для оказания международной помощи, пояснил он. «Отказ выполнять решение суда означает отказ Азербайджана от сотрудничества с ООН. Азербайджан игнорирует Устав ООН. Это - основание для международного вмешательства. Это могут быть и экономические санкции, а может быть и военное вмешательство», - отметил правовед.

Юрист-международник Ара Казарян подтвердил, что отказ Азербайджана выполнить решение МУС ООН дает Армении право обратиться в Совбез ООН.

«Как и любая страна в мире вправе предпринять шаги для политического решения, так как Азербайджан нарушает Устав ООН. Арцах (Нагорный Карабах) же вправе прибегнуть к самообороне, так как реальна угроза жизни ее населению. Кроме того, Азербайджан своими действиями ставит под угрозу международную безопасность, так как его действия классифицируются как международное преступление», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, международное сообщество пока не готово на решительные действия. «Отправка гуманитарного груза может существенно ускорить процесс формирования общественного мнения против Азербайджана. Отказ Азербайджана пропустить колонну с гуманитарной помощью станет фактом блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) и углубляющегося гуманитарного кризиса», - отметил Казарян.

По его словам, отказа Азербайджана выполнить решение МУС ООН достаточно для обращения в Совбез ООН. «Армения готовит обращение в Совбез ООН, поэтому усиливает факты, необходимые для этого. В принципе, любая страна ООН на основании Устава ООН может поднять вопрос блокировки Лачинского коридора. Но пока этот вопрос поднимают отдельные личности – американские сенаторы, европейские парламентарии. Постепенно государства поднимут этот вопрос, так как иного выбора у них не будет», - сказал юрист-международник.

Он не сомневается, что Россия наложит вето на любое решение Совбеза ООН, связанное с блокадой Нагорного Карабаха. «Но так как цель Азербайджана – этническая чистка армян Арцаха, каждое государство будет вправе действовать на основании внутреннего законодательства, создав коалицию без одобрения Совбеза ООН, как это было в Югославии или Ираке. Угроза коллективной безопасности позволяет это. В случае с угрозой этнической чистки действует тот же принцип. Каждая страна может вмешаться и предотвратить международное преступление. Пойдут на это или нет - это уже политическое решение», - заключил Казарян.

Ранее политолог, юрист-международник Ара Папян пояснил «Кавказскому узлу», что Армения вправе обратиться в Совбез ООН, так как Азербайджан проигнорировал решение Международного суда. «Если сторона не выполняет решение Международного суда, согласно статье 94 Устава ООН, вторая сторона имеет право обратиться в Совбез ООН. Но Армения этого не сделала по указанию России. Россия наложить была бы вето, поэтому Армения не обратилась, чтобы не ставить своего «союзника» в неловкое положение», - заявил он.

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