28 июля 2023, 15:04

Зурабишвили помиловала 11 осужденных

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Десять из 11 заключенных, которых помиловала сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили, получили возможность выйти на свободу, еще одному сокращен срок наказания.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так, 23 мая были помилованы 13 осужденных: девять из них освобождены, а четверым были сокращены сроки лишения свободы.

Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных, сообщил сегодня телеканал "Формула" со ссылкой на администрацию президента.

По данным администрации, 10 заключенных полностью освобождены от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении и сегодня выйдут на свободу. Еще одному осужденному сокращен срок наказания, говорится в телесюжете, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Саломе Зурабишвили подписала акт помилования сегодня, информирует "Новости-Грузия". Всего в Грузии 13 тюрем и колоний. По данным Минюста на 1 марта, в них содержалось 9638 человек, в том числе 333 женщины, пишет издание.

Напомним, с августа 2019 года по 6 января 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того. как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пятерых человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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Примечание:

"Закон об амнистии участников протестов в Тбилиси принят вопреки мнению оппозиции", "Зурабишвили исключила помилование Саакашвили", "Аналитики оценили шансы на вступление Грузии в Евросоюз".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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