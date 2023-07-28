Центр иппотерапии в Махачкале закрылся из-за давления властей

28 июля 2023, 11:38

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Центр иппотерапии для детей с ограниченными возможностями решено закрыть из-за требований властей освободить часть участка, относящуюся к особо охраняемой территории, сообщила руководитель центра. В Махачкале больше нет таких центров, посетовали родители детей.

Как писал "Кавказский узел", в мае руководитель "Центра иппотерапии и развивающей верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья" Ася Алиева сообщила, что центр оказался под угрозой закрытия из-за требований властей Махачкалы освободить часть участка, относящуюся к особо охраняемой территории - Эльтавскому лесу.

Центр иппотерапии работает в Махачкале около четырех лет. На спорном участке находятся стойла для трех лошадей, сенник, гараж для кормов и загон для олененка, которого подарили благотворители. Перенести это на другую часть участка невозможно, так как придется уменьшить площадь манежа для лошадей, а этого делать нельзя, поскольку для иппотерапии "должен быть определенный размер поворота при катании с детьми", рассказала в мае "Кавказскому узлу" Ася Алиева.

Центр иппотерапии решено закрыть, сообщила Ася Алиева корреспонденту "Кавказского узла". "26 июля пришли из Минтруда республики и администрации города. Сказали, что я должна освободить территорию. Никаких документов не предоставили, сказали, я там нахожусь незаконно и даже животных там не имею права держать. Я просто устала бороться и сдалась. Животных отдаю на продажу", - рассказала она.

По словам Алиевой, владельцы земельного участка к ней претензий не имеют и дали неограниченное время на то, чтобы она могла закончить все дела.

В центре иппотерапии занимается около 70 детей, при этом часть детей из малоимущих семей занимались бесплатно. Никакой господдержки центр не получал, работал исключительно на пожертвования, сообщила Алиева.

В Махачкале больше нет подобных центров, посетовали некоторые родители детей, занимающихся в центре иппотерапии. "Известие о закрытии центра повергло нас в шок. Куда будем отводить ребенка, не знаю", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Патимат.

"Рядом с домом нет подобного центра. Мы так привыкли тут заниматься, дети были очень довольны, Ася всегда доброжелательно относилась к ним. Неужели в мэрии настолько бессердечные люди? Весь город незаконно застраивается, а тут придрались к кусочку земли", - высказала мнение Заира.

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