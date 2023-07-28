28 июля 2023, 00:20

Аналитики заявили об отсутствии активности сторонников ИГ* в Грузии

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Суд в Тбилиси арестовал Мурада Таварткиладзе и Эдгара Аббасова, задержанных по делу о причастности к "Исламскому государству"*, им предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Свидетельств об активизации сторонников "Исламского государства"* в последние несколько месяцев не поступало, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" писал, что 26 июля два человека были задержаны в Грузии по подозрению в причастности к "Исламскому государству"*, при обыске у них нашли взрывчатку и символику террористической организации,

Тбилисский городской суд 27 июля принял решение заключить под стражу Мурада Таварткиладзе и Эдгара Аббасова, задержанных по делу о причастности к "Исламскому государству"*. Задержанные не признают предъявленное им обвинение в приобретении и хранении оружия, они намерены его опротестовать. Адвокаты обвиняемых на судебном процессе ходатайствовали о снятии грифа «секретно» с материалов дела. "Мы считаем необходимым снять гриф "секретно", так как в деле нет ничего секретного", - сказал адвокат одного из задержанных Теймураз Бичошвили в эфире телекомпании "Имеди".

Прокурор по делу Майя Силагадзе пояснила в эфире телекомпании, что обоим задержанным предъявлено обвинение в приобретении и хранении оружия. По ее словам, следствие работает над установлением других причастных лиц. "Ведется работа по установлению участия в террористической деятельности этих и других лиц. При достаточных доказательствах, эти люди попадут под уголовное преследование", - сказала она.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший глава информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили считает, что задержание могли произвести на основании полученной оперативной информации.

 "В последние месяцы ничего нового не слышал про "Исламское государство"*. Могли получить оперативную информацию, есть отделения, которые работают по этим делам. Вероятно, они получили информацию и задержали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист, проживающий в Панкисском ущелье, Сулхан Бадзикашвили,также уверен, что активизации террористического подполья в регионе нет. По его словам, все задержанные жители других регионов страны и не имеют никакого отношения к Панкиси.

Представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили сообщил, что представляет интересы одного из задержанных в этом году по делу о причастности к "Исламскому государству"*.

"Мой подзащитный и его близкие говорят, что он не имеет никого отношения к "Исламскому государству"*. Он утверждает, что найденные у него дома две гранаты подкинули. Его жена заявляет, что сама это видела. За последние четыре – пять лет мой подзащитный не выезжал из Грузии. Следствие утверждает, что он с другими людьми занимался вербовкой, но конкретных людей, которых они вербовали, нет", - сказал Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, активизация силовых структур вокруг "Исламского государства"* может быть продиктована политическими причинами – "весь мир борется против него". Он пояснил, что "для каждого государства и правительства проведение успешных операций против тех, кто участвует или сочувствует "Исламскому государству"*" расценивается как "плюс" на международной арене.

"Кавказский узел" также писал, что 17 мая СГБ Грузии объявила о задержании шести граждан страны, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*. По версии силовиков, они планировали теракты в разных странах.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Грузинские силовики рапортовали о задержании члена ИГ*", "Паксашвили отверг обвинение в связях с террористами", "Тохосашвили заключен под стражу"

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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