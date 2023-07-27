Полиция объяснила отказ выдать загранпаспорт жительнице Чечни

27 июля 2023, 19:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Загранпаспорт молодой жительнице Чечни не был выдан из-за требования антитеррористической комиссии не выдавать эти документы людям до 30 лет без присутствия старших родственников, сообщила полиция Чечни адвокату девушки.

Как писал "Кавказский узел", "Кризисная группа СК SOS"* сообщила, что совершеннолетней жительнице Чечни в феврале отказали в выдаче загранпаспорта без присутствия члена семьи. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что эта практика грубо нарушает закон и права человека.

Для получения загранпаспорта люди в возрасте до 30 лет должны приходить в отделение в сопровождении родителей или других старших родственников, сообщило управление по вопросам миграции МВД Чечни в ответе адвокату Александру Немову, который попросил объяснить отказ в выдаче загранпаспорта его подзащитной. "Согласно протоколу заседания антитеррористической комиссии Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики от 18.06.2015 № 05-04/342 было принято решение о выдаче паспортов молодым людям до 30 лет в присутствии и согласии их родителей или близких родственников", - говорится в ответе полиции, текст которого опубликовала на своем сайте "Кризисная группа СК SOS"*.

Требование о присутствии родных при выдаче загранпаспорта в ответе ведомства мотивируется необходимостью убедиться, что цели поездки не противоречат интересам России. Девушке, отказ выдать паспорт которой обжаловал адвокат Александр Немов, рекомендовали прийти на получение документа с близким родственником.

С юридической точки зрения, ответ МВД Чечни незаконен, заявил адвокат Александр Немов. "Они пытаются ненормативным актом заменить, во-первых, установленный административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, во-вторых, иные нормативные акты, в том числе правительства России, которые определяют статус загранпаспорта, включая закон о документе, удостоверяющем личность", - отметил Немов.

Адвокат сообщил, что планирует подавать иск и обжаловать ответ полиции, хотя и сомневается, что суд удовлетворит его требования. "Какое будет решение суда - тут невозможно предугадать. Из практики, суды в Чечне чаще встают на сторону государства, но как будет в данном случае - предугадать невозможно", - приводятся слова Немова в публикации.

В 2015 году Магомед Аламов из Команды против пыток* и юрист Абубакар Янгулбаев сообщали о задержании девушек под предлогом того, что они уедут в Сирию, рассказала ранее "Кавказскому узлу" правозащитница и журналистка Светлана Анохина. "Но сейчас мало кто бежит в Сирию. А гайки закручены и не раскручиваются. Сейчас это делается по другой причине, власти Чечни решили, что необходимо контролировать женщин. Для получения загранпаспорта одна из наших заявительниц, женщина с четырьмя детьми, вынуждена была искать родственника со стороны отца, без него паспорт ей не отдавали, чтобы, не дай бог, не смогла собой распоряжаться и куда-то уезжать", - рассказала она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.