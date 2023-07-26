Житель Карачаево-Черкесии осужден за подготовку теракта

26 июля 2023, 20:05

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Суд счел жителя Карачаево-Черкесии Дмитрия Игуменцева виновным в подготовке теракта и участии в деятельности экстремисткой организации. Мужчина приговорен к 15 годам колонии.

Житель Карачаево-Черкессии Дмитрий Игуменцев признан виновным по делу о теракте, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии следствия и суда, Игуменцев присоединился к ячейке запрещенного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» и организовывал ее деятельность - проводил собрания участников, организовывал изучение экстремистской религиозной литературы. Также Игуменцев готовился к теракту - "незаконно приобрел и хранил в тайнике взрывные устройства, взрывчатое вещество, огнестрельное оружие, боеприпасы и патроны", однако был задержан 9 февраля 2021 года, указано в сообщении в Telegram-канале суда.

Игуменцев признан виновным в организации деятельности экстремистской организации, хранении оружия и боеприпасов и приготовлении к теракту и приговорен к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2021 года ФСБ отчиталась о задержании в четырех регионах юга России, в том числе в Карачаево-Черкесии, 19 сторонников "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, планировавших террористические акты на Северном Кавказе. В лесу в Карачаево-Черкесии нашли тайник с пулеметом, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 килограмма в тротиловом эквиваленте, "в том числе так называемый пояс смертника с поражающими элементами", указано в сообщении.

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* религиозное объединение "Ат-Такфир валь-Хиджра" (Искупление и исход) решением Верховного суда РФ от 15 сентября 2010 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.