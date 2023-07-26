Мужчина взорвал гранату в ростовской многоэтажке

26 июля 2023, 19:17

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Жильцы многоквартирного дома эвакуированы в Ростове-на-Дону после взрыва в многоэтажке, следует из видео в соцсети. При взрыве гранаты пострадал взорвавший ее мужчина, силовики обезвредили еще несколько взрывных устройств, сообщили источники.

В многоэтажном доме на улице 2-й Володарского, 176 взорвалась граната, пострадал мужчина, сообщило сегодня издание 161.ru cо ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчине оторвало один палец, еще два сильно травмированы. Осколок гранаты попал ему в живот. Пострадавшего увезли в больницу.Во время взрыва в квартире находилась маленькая девочка. Она не пострадала, с ней работают психологи, говорится в публикации.

Один из очевидцев сообщил, что жильцы дома в срочном порядке эвакуированы, так как есть опасность повторного взрыва. "Когда его вели в машину скорой помощи, он сказал, что дома есть ещё одна граната. В момент взрыва с ним в квартире, но в другой комнате была сестра со своей маленькой дочкой", - привело его слова издание Donnews.

Военный, который предположительно прибыл из зоны военной операции на Украине, снял квартиру несколько дней назад, сообщило издание "Блокнот Ростов" со ссылкой на источник. По данным источника, сумку с оружием арендатор привез собой, в квартире сотрудники правоохранительных органов обезвредили четыре гранаты.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RusNews, у дома стоят машина полиции и две машины скорой помощи. Вход в подъезд охраняют силовики, около дома стоят также люди в гражданской одежде.

На другом видео, опубликованном Telegram-каналом "Осторожно, новости", у дома стоят и сидят люди, с ними беседуют пожарные и сотрудники МЧС.

"Кавказский узел" не может подтвердить дату и место съемки этих видео. На сайтах и в Telegram-каналах управлений МВД России по Ростовской области, управления Следкома России по Ростовской области к 19.00 мск не содержится информации об инциденте.

"Кавказский узел" также писал, что 17-летний юноша из города Зверево в августе 2022 года погиб при взрыве гранаты. Мать подростка пояснила, что он нашел гранату, и приняв ее за учебную, попытался разобрать.

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