Госдеп США призвал обеспечить соблюдение прав Ибадоглу

25 июля 2023, 14:11

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Власти Азербайджана должны обеспечить соблюдение прав оппозиционера Губада Ибадоглу, которого силовики подозревают в фальшивомонетничестве и в связях с террористами, заявил Госдеп США.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля в Баку был задержан 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу. Он подозревается в изготовлении фальшивых денег и в связях с признанной в Турции террористической организацией FETÖ. Ибадоглу отвергает версию следствия и считает, что его преследуют по политическим мотивам. При задержании Ибадоглу силовики применили насилия, заявила 24 июля его супруга.

Госдепартамент США следит за ситуацией с оппозиционером Губадом Ибадоглу, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. "Мы внимательно следим за арестом Губада Ибадоглу. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены продвижению уважения к правам человека и основным свободам", – процитировал его сегодня Turan.az.

Он призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Ибадоглу. "Мы призываем Азербайджан защищать права человека и основные свободы своих граждан, в том числе Губада Ибадоглу, в соответствии с собственной конституцией Азербайджана и международными обязательствами", – привел слова Миллера Media.az.

Напомним, основанием для задержания Ибадоглу стала жалоба некоего Анара Алиева, утверждающего, что оппозиционер продал ему доллары. В квартире, оформленной на имя Ибадоглу, найдены денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Политик заявил, что деньги не принадлежат ему, а в этой квартире он не жил, так как в последние годы занимался научно-преподавательской деятельностью в США и Великобритании, а в Азербайджан приехал только в этом месяце. В момент задержания на вопрос журналистов о причинах Ибадоглу коротко ответил: "Это заказ Ильхама Алиева".

Одним из основных мотивов преследования Ибадоглу, возможно, стала его инициатива создания в Великобритании "Фонда образования азербайджанской молодежи", отметил ранее исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "Ибадогду предполагал, что фонд будет функционировать не только за счет помощи западных доноров, но и аккумулировать средства азербайджанских чиновников за рубежом путем их конфискации как незаконно добытого имущества. В понимании властей, Ибадоглу перешел все "красные линии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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