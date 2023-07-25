25 июля 2023, 12:21

Жители трех городов Ингушетии получили предупреждение об отключении воды

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Ограничение водоснабжение вводится в Сунже, Карабулаке, Малгобеке, в селах Малгобекского района, а также в сельском поселении Троицкое из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили в "Ингушрегионводоканале".

"Кавказский узел" писал, что в Малгобеке из-за отсутствия воды ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. Из строя вышли оба насоса на водозаборе, сообщил глава города Мусса Галаев. Пользователи Telegram раскритиковали местные власти за то, что те допустили износ оборудования. Утром 19 июля водоснабжение было частично восстановлено. Однако жители Малгобека заявили о нехватке привозной воды.

Жители трех городов и нескольких сельских поселений в Ингушетии останутся без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе, сообщила пресс-служба ГУП "Ингушрегионводоканал".

"На магистральном водопроводе произошла авария, которая требует немедленного вмешательства. На настоящее время идет сброс воды в системе водоснабжения. Ремонтные работы на трубопроводе начнутся после 3 часов ночи. В связи с проведением ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в городах Сунжа, Карабулак, во втором микрорайоне города Малгобека и селах Малгобекского района, а также в сельском поселении Троицкое", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Напомним, жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется.

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Примечание:

"Подача воды жителям Новомихайловского восстановлена после потопа", "Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода", "Жители Горячего Ключа потребовали немедленно восстановить водоснабжение города".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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