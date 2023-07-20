Жители Малгобека заявили о нехватке привозной воды

20 июля 2023, 00:26

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Власти Малгобека утверждают, что привозной водой обеспечены все горожане, но во многие районы водовозки не доехали, людям пришлось покупать воду в магазине, заявили местные жители. О критической ситуации с водой заявили и жители сел Малгобекского района.

"Кавказский узел" писал, что в Малгобеке из-за отсутствия воды введен режим чрезвычайной ситуации. Из строя вышли оба насоса на водозаборе, сообщил глава города Мусса Галаев. Пользователи Telegram раскритиковали местные власти за то, что допустили износ оборудования.

Жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется.

С обеспечением жителей Малгобека водой острых проблем нет, считает глава города Мусса Галаев. Он заявил «Кавказскому узлу», что утром 19 июля водоснабжение было частично восстановлено.

«А туда, где нет воды или ее мало, мы подвозим воду. До 8-9 вечера мы подвозим воду в районы, где есть необходимость. Вчера в 3 часа ночи мы подвозили воду, работаем круглосуточно. Задействованы шесть водовозов и плюс машины ЖКХ. Кроме этого помогают частники, у кого есть водовозы», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, проблема будет решена в течение одной недели. «Насосы мы заказали в Ясногорске Тульской области. Завтра утром (20 июля) мы перечислим необходимую сумму, и в течение одной рабочей недели они нам поставят насосы. Дело в том, что таких насосов в готовом виде нигде нет, их должны с нуля собрать. Никто не хочет понять технические моменты. У нас вода идет из Кизляровского водозабора, а там возвышенность восемь километров. Эти насосы поднимают воду на 420 метров. Такие насосы редко покупают, на заводах они только под заказ», - пояснил Галаев.

Глава города также заверил, что ситуация под контролем. «Глава республики дал распоряжение, деньги выделил, никаких проблем в этом плане нет. Приобретем насосы и решим проблему. У нас до этого момента не было никаких проблем с водообеспечением», - сказал он.

Житель Первого микрорайона города Малгобек Магомед заявил «Кавказскому узлу», что в действительности в городе давно существуют большие проблемы с водой. «Вода доставляется выборочно, не всем. Сегодня (19 июля) дали воду, но не до всех дошла. В новом поселке на 500 домов на один час дали воду, потом выключили, никто не успел набрать даже. И не сказали, когда в следующий раз дадут воду. Заранее не сообщали, что в 13:00 будет вода», - сказал он.

По словам Магомеда, подвоз воды организован неэффективно. «Глава города говорит, что везде организован подвоз воды. В действительности не везде, много где люди сидят без воды. Не знаем куда звонить, люди за свой счет покупают. От мечети и вниз до улицы 65 лет победы не была доставлена вода, там я точно знаю, что покупали воду. А вверху, где депутаты живут, им доставляла водовозка», - рассказал он.

Другой житель города Иса подтвердил, что не все жители смогли набрать воду. «Мы вообще не знали, когда будет вода. Воду дали, потом только мы узнали, что где-то час была вода. Нам никто не сообщил, а мы были заняты своими делами и не смогли своевременно набрать воду. Когда были дома, воды уже не было», - рассказал он «Кавказскому узлу».

Мужчина отметил, что воду пришлось купить в магазине. «В магазинах есть вода, но вода не только для питья нужна, нужно купаться, стирать вещи. Пятилитровая канистра стоит 50 рублей, семьи в основном по 7-8 человек. Если покупать воду на все нужды, то в день по 1000 рублей минимум на воду уйдет», - пожаловался он.

В малгобекском магазине «Корзинка» сообщили, что дефицита питьевой воды в продаже нет. «Люди много покупают, но дефицита нет. Привозят в большом объёме, чтобы нехватки не было. Очереди иногда возникают, люди берут сразу несколько баллонов, чтобы каждый раз не ходить в магазин», - сказал «Кавказскому узлу» администратор магазина.

Житель поселка Пседах Магомед Мусаев рассказал «Кавказскому узлу», что сбой водоснабжения усугубил ситуацию в селе. «У нас летом постоянно проблема с водой. В начале года обещали купить два новых насоса, чтобы постоянно была вода, но до сих пор в основном воду доставляют водовозами. А сейчас они не приезжают сюда из-за того, что не успевают доставлять воду в городе. Люди оставляют заявки, но пока машин нет. Ситуация ухудшается с каждым днем», - сообщил сельчанин.

По словам Магомеда, проблема с водой существует также в соседних поселках Сагопши и Инарки. «У нас всегда одинаковая ситуация с водой, если у нас нет воды, то у них тоже. Думаю, что водовозы не успевают ездить по всем точкам, но тогда надо увеличить их количество, а то мы скоро совсем без воды останемся», - заключил он.

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