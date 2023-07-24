Житель Новороссийска обвинен в дискредитации армии

24 июля 2023, 19:54

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В райсуд Новороссийска поступило административное дело местного жителя Ивана Константинова, обвиненного в дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили на жителя Новороссийска Ивана Константинова протокол по административной статье о дискредитации армии. Дело поступило в Приморский райсуд города, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Иван Константинов обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Дело поступило в суд 13 июля, заседание назначено на 11 мск 2 августа, говорится в карточке дела, обновленной сегодня.

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