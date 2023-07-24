Родители детей с ахондроплазией пригрозили властям Грузии новым протестом

24 июля 2023, 17:03

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Круглосуточная акция протеста будет возобновлена, если власти Грузии до 28 июля не определят сроки поставок препарата для лечения ахондроплазии, заявили сегодня родители больных детей.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля родители больных детей заявили, что власти Грузии не провели обещанный консилиум, на котором планировалось принять протокол о ввозе в страну лекарства от ахондроплазии. Родители выразили опасение, что власти нарушат договоренности и лекарство не будет ввезено, и пообещали 24 июля на брифинге назвать сроки, в течение которых будут ждать ответа о поставках лекарства.

С 18 апреля родители детей с ахондроплазией проводили акцию протеста в Тбилиси, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили для решения вопроса о финансировании лечения их детей препаратом "Возоритид". 5 мая власти пообещали ввезти препарат в страну, как только будут готовы все необходимые документы, и родители детей приостановили акцию протеста. 24 мая стало известно, что власти Грузии включили ахондроплазию в список болезней, лечение которых оплачивает государство. Родители больных детей согласовали с Минздравом график поставок дорогостоящего препарата.

Родители детей с ахондроплазией сегодня на брифинге заявили, что дают правительству Грузии время до 28 июля для определения сроков поставок препарата. По словам родителей, если они не получат конкретного ответа от Минздрава и правительства, то возобновят круглосуточную акцию протеста.

"До пятницы [28 июля] мы просим правительство, Министерство здравоохранения […] установить разумный срок, когда дети будут его (лекарство) получать, в каком месяце дети начнут лечение. Есть также сомнения, что он может быть растянут до 2024 года, возможно, продлен до декабря... Мы просим [установить крайним сроком] 30 сентября, потому что во внутренних разговорах они упомянули сентябрь", - сказала одна из родителей, Макуна Гочиашвили, в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, родители требуют, чтобы премьер-министр Ираклий Гарибашвили был непосредственно вовлечен в процесс. "Я хотеал бы обратиться к премьер-министру с просьбой от родителей включиться в этот процесс, отследить и ускорить процесс. В принципе, дети нуждаются в этом лекарстве, и мы должны получить его не позднее сентября", - сказала в эфире телеканала Эка Чонкадзе.

Напомним, ахондроплазия — врожденное заболевание, вызываемое генетической патологией, которая препятствует нормальному росту костей и приводит к нарушению пропорций скелета. "Возоритид", применяемый для лечения больных с ахондроплазией в детском возрасте, стимулирует рост костей, указано в публикации от 19 ноября 2021 года на сайте управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов США.

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