23 июля 2023, 20:35

Краснодарский активист обвинен в дискредитации армии

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Активист Алексей Гайворонский привлечен к административной ответственности в Краснодаре.

"Кавказский узел" сообщал, что в июле в Кропоткинский городской суд поступило административное дело Юрия Кобелева о дискредитации российской армии.

К административной ответственности местного активиста Алексея Гайворонского привлек Ленинский суд Краснодара, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*. 

В карточке дела на сайте суда указано, что Гайворонский оспорил постановление, однако подробности дела не приводятся.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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