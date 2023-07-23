23 июля 2023, 18:38

Военный из Дагестана не смог получить справку о боевом ранении на Украине

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Военнослужащий из Дагестана потребовал от военных врачей выдать выдать справку о получении им боевых травм в ходе спецоперации на Украине, а от командования части  - провести расследование обстоятельств, при которых он получил ранение, однако суд отказал в иске.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале военные, получившие ранения в военной операции на Украине, не смогли получить в госпиталях Анапы и Ростова-на-Дону справки для последующих выплат.

Гусейн Магомедов из Дагестана после ранения на войне пролежал несколько месяцев в госпитале, но ему отказали в выплате компенсаций - около 3 млн рублей. Он обратился в суд, чтобы обязать руководство своей части - мотострелковой бригады из Буйнакска – провести расследование по факту получения им ранения, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В ответ на запрос адвоката командование потребовало предоставить медицинские документы и свидетельства очевидцев получения ранения. С последним возникла проблема – военнослужащий не знает их данные. следует из решения, опубликованного на сайте Махачкалинского гарнизонного суда

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Примечание:

"Суд обязал командира части из Чечни рассмотреть рапорт военного о выплате за ранение", "Отчет Кокова о выплатах военнослужащим вызвал вопросы у пользователей соцсети", "Суд в Махачкале счел подделкой справку контрактника о ранении на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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