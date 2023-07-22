Жители Мирного пожаловались на недостаточную помощь после потопа

22 июля 2023, 10:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дома и имущество жителей поселка Мирный пострадали после потопа, но компенсации людям пока не выплачиваются, а мэрия Сочи лишь спустя несколько дней организовала расчистку водоканала, рассказали местные жители. Ущерб от подтопления в поселке еще не подсчитан, сообщили в администрации.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля на Сочи обрушились проливные дожди и ветер. Потоки воды снесли больше десятка автомобилей, были затоплены несколько жилых домов. Жители поселка Мирного рассказали, что им пришлось самостоятельно чистить ливневки, чтобы не допустить еще больших подтоплений.

Еще в сентябре 2015 года жители Мирного провели собрание и потребовали решить проблему строительства водоотводных сооружений и защитить поселок от периодических подтоплений.

Власти не делают ничего конкретного для того чтобы поселок Мирный не топило, высказал мнение местный активист Виктор Кобылин. "Люди надеются только на себя, понимая, что чиновники не способны им помочь. У людей пострадали мебель, дома и огороды, у меня тоже пострадал дом и мебель. Но чтобы кому-то что-то выплатили, мне не известно. Поэтому, как мы и решили ранее с жителями, мы будем обращаться в прокуратуру. Многие просто еще не отошли от последствий потопа", - рассказал Виктор Кобылин корреспонденту "Кавказского узла".

По его информации, особенно затопило улицы Тростниковую, Камышовую, переулок Ивовый и Марсовый. 21 июля сочинская мэрия начала расчистку канала в поселке, который во время потопа 9 июля не мог вместить всю воду, и она вышла из берегов канала и затопила дома жителей. "Дело хорошее, но запоздалое, когда уже всех затопило", - прокомментировал эти действия житель поселка.

Жительница дома в переулке Марсовом Марина Ованесян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее дом затоплен в очередной раз, так уже было во время потопа в 2015 году. Тогда, по ее словам, она доверилась обещаниям чиновников о том, что они включат насосную станцию по откачке воды, сделала ремонт в доме, купила новую технику, и вот теперь "все повторилось". "Компенсации пока не получены. Но они малы, чтобы что-то компенсировать, даже если их выплатят", - сказала женщина.

Татьяна Цукарева с улицы Оружейная рассказала, что ее дом вода обошла стороной, потому что улица Оружейная построена на насыпи, а остальные улицы поселка были затоплены, потому что они находятся в низине.

По словам женщины, до подготовки к Олимпиаде 2014 года, в 2006-2007 годах, поселок Мирный не существовал, на этом месте были огородные участки, а еще раньше - совхоз «Россия», где на полях выращивали сельхозпродукцию. После того, как стали строить ледовые дворцы, людей переселяли и образовался поселок Мирный – "фактически на плодородных полях совхоза", где была система оросительных каналов.

"При строительстве поселка все было переделано. Каналы взяты в трубы, при обильных осадках эта система не работает, ливневки и каналы никто не чистит, насосы не работают, до сих пор со времен Олимпиады не могут разобраться, кто нас должен принять на баланс. Администрация города посылает в МУП Водоканал, МУП Водоканал - в МУП Водосток. А сейчас, после того, как мы стали называться ПГТ Сириус, количество чиновников, посылающих нас друг к другу, возросло. Теперь ПГТ Сириус посылает нас в администрацию Сочи, а та в свою очередь в ПГТ Сириус. То есть Сириус никакой ответственности не несет за сферу ЖКХ, да, как мы видим, администрация Сочи тоже... Я лично не слышала ни о каких компенсациях пострадавшим от наводнения", - сказала Татьяна Цукарева корреспонденту "Кавказского узла".

30 октября 2019 года власти Краснодарского края утвердили создание в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус.

Она отметила, что жители поселка во главе с заместителем председателя ТОС "Южный" Вахтангом Цинделиани, дом которого сильно пострадал от потопа, заблаговременно беспокоились о том, чтобы МУП Водоканал или МУП Водосток приняли на свой баланс сети, которые жители Мирного провели за свой счет, и стали их обслуживать. Но им было отказано, сообщила Цукарева.

Жительница улицы Камышовая на условия анонимности рассказала, что вода зашла в ее дом "по пояс". Затопило двор и первый этаж, где находилась бытовая техника, всё пришло в негодность.

"Дом отсырел. Стоит запах плесени. Штукатурка отвалилась. Приходили чиновники, представились комиссией. Сказали собирать бумаги и приносить им на рассмотрение для выплаты компенсаций. Там такой список и столько справок надо им предоставлять, что не захочешь никаких компенсаций. К примеру, если не прописан, то ничего и не получишь, а я в доме не зарегистрирована, значит, мне ничего не светит [независимо от того] соберу я справки или нет", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

О сложном положении жителей поселка Мирный рассказала и женщина, которая представилась Анной. По ее словам, вода зашла к ней в огород и в дом "сантиметров на 20". "Все огороды у нас покрылись толстой коркой ила или каких-то грязных наносов, под которыми погиб весь урожай", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник администрации Сириуса, к которому относится поселок Мирный, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что изменились контактные данные для пострадавших от подтопления, поэтому последующий прием заявлений на оказание единовременной материальной помощи продолжится в МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки федеральной территории «Сириус».

Также, по его словам, проводится вакцинация подтопленцев для предотвращения случаев брюшного тифа, дизентерии, холеры, гепатита А, лептоспироза. Сколько уже вакцинировано людей, сотрудник администрации отказался сообщить, сославшись на медицинскую тайну.

Администрация Сочи силами МУП «Водосток Сочи» приступила к расчистке канала водоотведения, сообщил сотрудник пресс-службы администрации Сочи. "Сотрудники МУП города Сочи «Водосток» на данный момент расчищают открытый канал по улице Мира. Его протяженность составляет 378 метров. Коммунальной службе предстоит вывезти с участка порядка 1,5 тысячи тонн ила. На балансе МУП «Водосток» находится 298 километров городской системы водоотведения и 18 единиц техники, включая каналопромывочные машины, установки для откачки ила, экскаваторы и самосвалы", -рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя в поселке Мирном завершена работа городского штаба по ликвидации последствий ЧС, работа "продолжится адресно, по заявкам", подчеркнул представитель мэрии. "Общий ущерб еще не подсчитан, потому что не все принесли справки, доказывающие право на компенсации", - сказал он.

Он также сообщил, что из Сириуса сотрудники коммунальных предприятий и волонтеры за эту неделю вывезли 1000 тонн мусора, специалисты провели вакцинацию животных и проводят дезинфекцию территорий.

Для социально незащищенных категорий граждан предусмотрены дополнительные компенсации помимо обязательных выплат по частичной или полной утере имущества, сообщила замглавы Сочи Галина Москалева.

"Выплаты будут осуществляться из благотворительного фонда, перечисления в который уже осуществили неравнодушные предприниматели, депутаты и общественные деятели курорта. Помощь будет оказана сочинцам, официально попадающим под категорию социально незащищенных слоев населения и имеющих постоянную регистрацию на территории города. Заявление на единовременную выплату за поврежденный стихией автомобиль могут подать малоимущие: малообеспеченные семьи, являющиеся получателями государственной социальной поддержки в виде социального пособия, семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории «трудная жизненная ситуация», граждане, имеющие инвалидность. Штаб по приему документов открыт в администрации Хостинского внутригородского района", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Статус малоимущей семьи подтверждается, если на каждого члена приходится не более прожиточного минимума, который составляет 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Костюк.

"Статус малоимущих надо получить, предоставив ряд справок. […] Если кто-то сможет предоставить требуемые чиновниками справки, то есть вероятность, что они получат озвученные ими суммы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что людям, проживающим в зоне подтоплений, следует также страховать свое имущество от стихийных бедствий.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.