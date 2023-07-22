22 июля 2023, 09:25

Продлен срок ареста главы Минфина Нахичевани

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Срок ареста бывшего главы Минфина Нахичеванской автономной республики Рафаэля Алиева, обвиняемого в хищениях из бюджета, продлен на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года был арестован министр финансов Нахичеванской автономной республики (НАР) Рафаэль Алиев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении из бюджета 144 миллионов манатов (84,5 миллиона долларов).

Сабаильский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего министра финансов НАР Рафаэля Алиева. Мера пресечения в отношении Рафаэля Алиева продлена еще на три месяца, сообщает сегодня АПА.

Напомним, также в конце ноября 2022 года по обвинению в хищениях был арестован начальник отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета НАР Мансур Аскеров. Аресты чиновников в НАР связаны с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему, а в перспективе возможно и упразднение статуса автономии у республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 декабря Васиф Талыбов, возглавлявший Нахичеванскую автономную республику на протяжении 27 лет, покинул пост. Аналитики в Баку также связали его отставку с политикой централизации власти.

28 декабря министр внутренних дел НАР Рашад Исмаилов был отправлен в отставку, его место занял бывший начальник Сураханского районного управления полиции Баку. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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