Продлен срок ареста главы Минфина Нахичевани

22 июля 2023, 09:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Срок ареста бывшего главы Минфина Нахичеванской автономной республики Рафаэля Алиева, обвиняемого в хищениях из бюджета, продлен на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года был арестован министр финансов Нахичеванской автономной республики (НАР) Рафаэль Алиев, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении из бюджета 144 миллионов манатов (84,5 миллиона долларов).

Сабаильский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста бывшего министра финансов НАР Рафаэля Алиева. Мера пресечения в отношении Рафаэля Алиева продлена еще на три месяца, сообщает сегодня АПА.

Напомним, также в конце ноября 2022 года по обвинению в хищениях был арестован начальник отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета НАР Мансур Аскеров. Аресты чиновников в НАР связаны с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему, а в перспективе возможно и упразднение статуса автономии у республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 декабря Васиф Талыбов, возглавлявший Нахичеванскую автономную республику на протяжении 27 лет, покинул пост. Аналитики в Баку также связали его отставку с политикой централизации власти.

28 декабря министр внутренних дел НАР Рашад Исмаилов был отправлен в отставку, его место занял бывший начальник Сураханского районного управления полиции Баку.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.