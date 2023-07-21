21 июля 2023, 23:30

Мусульмане в Москве выступили против произвола силовиков после рейдов по мечетям

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После молитвы в исторической мечети в Москве верующие провели шествие, скандируя «Аллаху Акбар», таким образом они выразили протест против рейдов силовиков в мечетях Подмосковья. Рамзан Кадыров прокомментировал акцию, осудив ее участников за несанкционированный характер протеста. 

Как писал "Кавказский узел", в пятницу, 7 июля, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рамзан Кадыров возмутился рейдом во время намаза и 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков. Вместе с тем в Москве требования Кадырова остались без реакции.

Десятки верующих, посетивших историческую мечеть на Большой Татарской улице в Москве, после окончания пятничного намаза шли в сторону метро, скандируя «Аллаху Акбар». Таким образом мусульмане заранее договорились выразить протест против силового произвола и осквернения молельных домов во время рейдов в подмосковных Котельниках 7 июля и Дзержинском 14 июля, сообщил сегодня ресурс Activatica.org.

Полицейские не пытались задержать верующих и дали им уйти: на опубликованном видео несколько силовиков никак не реагируют, когда мимо них проходят большие группы скандирующих молодых людей. Помимо фразы, возвеличивающей Аллаха, они выкрикивали лозунги-требования, обращенные к силовикам: "Не заходите в нашу мечеть в обуви! Оставьте наши святыни в покое!".

Призывы к акции публиковались в соцсетях 18-20 июля, одним из первых его опубликовал оппозиционный Telegram-канал "Утро Дагестан". Силовики еще до пятничной молитвы оцепили мечеть на Большой Татарской, установив металлодетекторы и заграждения, пригнали автозаки и усилили охрану отрядами ОМОН, отмечает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и корреспондент Msk1.ru.

Рамзан Кадыров отреагировал на акцию верующих в Москве, осудив ее участников. По его мнению, подобные акции дают повод "для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами".

"В Москве прошла несанкционированная акция мусульман, в том числе мигрантов, в знак протеста против действий силовиков в Котельниках и Дзержинском. Скажу сразу, я не поддерживаю подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью [...] Если уж и проводить, то, как и полагается, оповестив заранее власти и получив соответствующее разрешение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале сегодня вечером.

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Примечание:

"Требование Кадырова о наказании за рейд в мечети проигнорировано силовиками Подмосковья", "Меликов раскритиковал силовиков за рейд в подмосковной мечети", "Кадыров решил участвовать в новых выборах главы Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

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