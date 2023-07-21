Мусульмане в Москве выступили против произвола силовиков после рейдов по мечетям

21 июля 2023, 23:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После молитвы в исторической мечети в Москве верующие провели шествие, скандируя «Аллаху Акбар», таким образом они выразили протест против рейдов силовиков в мечетях Подмосковья. Рамзан Кадыров прокомментировал акцию, осудив ее участников за несанкционированный характер протеста.

Как писал "Кавказский узел", в пятницу, 7 июля, силовики провели проверку документов у посетителей мечети в подмосковных Котельниках. Рамзан Кадыров возмутился рейдом во время намаза и 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков. Вместе с тем в Москве требования Кадырова остались без реакции.

Десятки верующих, посетивших историческую мечеть на Большой Татарской улице в Москве, после окончания пятничного намаза шли в сторону метро, скандируя «Аллаху Акбар». Таким образом мусульмане заранее договорились выразить протест против силового произвола и осквернения молельных домов во время рейдов в подмосковных Котельниках 7 июля и Дзержинском 14 июля, сообщил сегодня ресурс Activatica.org.

Полицейские не пытались задержать верующих и дали им уйти: на опубликованном видео несколько силовиков никак не реагируют, когда мимо них проходят большие группы скандирующих молодых людей. Помимо фразы, возвеличивающей Аллаха, они выкрикивали лозунги-требования, обращенные к силовикам: "Не заходите в нашу мечеть в обуви! Оставьте наши святыни в покое!".

Призывы к акции публиковались в соцсетях 18-20 июля, одним из первых его опубликовал оппозиционный Telegram-канал "Утро Дагестан". Силовики еще до пятничной молитвы оцепили мечеть на Большой Татарской, установив металлодетекторы и заграждения, пригнали автозаки и усилили охрану отрядами ОМОН, отмечает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и корреспондент Msk1.ru.

Рамзан Кадыров отреагировал на акцию верующих в Москве, осудив ее участников. По его мнению, подобные акции дают повод "для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами".

"В Москве прошла несанкционированная акция мусульман, в том числе мигрантов, в знак протеста против действий силовиков в Котельниках и Дзержинском. Скажу сразу, я не поддерживаю подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью [...] Если уж и проводить, то, как и полагается, оповестив заранее власти и получив соответствующее разрешение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале сегодня вечером.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.